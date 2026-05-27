1급 사업단장 체제 프로젝트 조직 사업단 내 보상팀·단지사업팀 구성

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 서울 서리풀 지구의 주택공급 시기를 당초 목표보다 대폭 앞당기기 위해 전담 조직을 신설했다. 지구지정부터 착공까지의 행정 절차와 보상 업무를 일원화해 사업 속도를 획기적으로 높이고, 정부의 주택공급 조기화 기조에 적극 부응하겠다는 취지다.

27일 LH에 따르면 공사는 서울 서리풀 지구의 2029년 주택공급을 목표로 사업에 속도를 내기 위해 ‘서울서리풀사업단’을 신설하고 본격적인 가동에 들어갔다.

이번에 신설된 서울서리풀사업단은 1급 사업단장(PM) 체제의 프로젝트 조직이다. 보상 업무를 전담하는 ‘보상팀’과 지구계획 수립 및 인허가·설계를 맡는 ‘단지사업팀’으로 구성됐다.

LH는 현장 인근에 사업단을 마련하고, 기존에 본사와 지역본부로 분산되어 있던 업무를 통합·일원화했다. 이를 통해 현안 대응과 의사결정의 효율성을 극대화하고 현장 중심의 실행력을 강화할 방침이다.

특히 사업단을 통해 보상 절차와 지구계획 수립 간의 연계성을 높여, 지구지정부터 착공까지 걸리는 단계별 시차를 최소화할 계획이다. 당초 ‘9·7 대책’에 따른 서리풀 지구의 목표는 2029년 착공이었으나, LH는 이번 전담 조직 신설을 통해 관련 절차를 단축하고 2029년에 곧바로 주택공급이 가능하도록 목표를 조정했다.

지역 주민 및 관계기관과의 소통·협의 채널도 강화한다. LH는 주민대책위원회가 참여하는 소통 기구인 ‘상생위원회’를 운영해 원활한 보상 절차를 이끌어낼 계획이다. 정책적 지원이 필요한 주민 요구사항에 대해서는 국토교통부 및 지자체와 신속하게 협의를 진행하기로 했다.

조경숙 LH 사장직무대행은 “서울 서리풀 지구는 정책 중요도가 매우 높은 선도 사업인 만큼, 전담 조직 신설을 통해 인허가 및 보상 절차를 획기적으로 단축할 방침”이라며 “현장 중심의 전문성을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 주택공급 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 정부는 서리풀 지구를 포함해 서울 강남 생활권에 총 2만가구(서리풀 1지구 1만8000가구, 2지구 2000가구) 규모의 주택을 공급할 계획이며, 이 중 지난 2월 지구 지정이 완료된 1지구를 중심으로 사업에 속도를 내고 있다.