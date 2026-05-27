서울시 제8차 건축위원회 여의도·방배·능동 등 3건 심의통과

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 여의도 미래에셋증권 빌딩이 지상 31층 새 건물로 탈바꿈한다.

27일 서울시는 전날 열린 제8차 건축위원회에서 ▷여의도동 34-3 업무시설 건립사업 ▷능동 관광호텔 건립 사업(광진구 능동 220-4 일대) ▷방배동 공동주택 신축공사(서초구 방배동 1009-1 일대) 등 3건을 심의 통과시켰다고 밝혔다.

여의도동 34-3번지는 여의도 금융특정개발진흥지구 내 핵심 거점이다. 이번 사업은 지하 8층, 지상 31층 규모로 계획됐다. 1층에는 가로 활성화를 위해 근린생활시설을 배치하고 상부에는 금융업무공간을 조성한다. 해당 사업은 2028년 착공, 2031년 완공을 목표로 추진될 계획이다.

광진구 능동 220-4번지 일대에는 지하 2층, 지상 22층 규모 관광숙박시설 호텔 120실과 부대시설, 근린생활시설 등을 포함한 관광복합시설이 들어선다. 서울시는 이번 사업을 통해 서울 동북권 관광숙박 인프라를 확충하고 군자역 일대의 지역 상권 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 보고 있다.

서초구 방배동 우면산 자락에는 지하 5층, 지상 24층 총 46세대 규모의 도시형생활주택과 부대복리시설이 생긴다. 사업은 2026년 착공, 2029년 준공이 목표다. ‘라운지 포레’, ‘코지 테라스’ 등 다양한 조경·휴게공간을 배치해 도심 속에서도 자연을 체감할 수 있는 외부공간이 포함될 예정이다.

해당 주택은 전 세대를 남향 위주로 배치해 우면산 조망을 최대한 확보하고 개방형 필로티 구조를 도입하기로 했다.

서울시 관계자는 “이번 심의는 국제금융업무 기능 강화, 관광숙박 인프라 확충, 친환경 주거단지 조성 등 다양한 도시 기능을 복합적으로 강화하는 사업들이 대상인 만큼 울의 도시 경쟁력과 시민 생활환경 개선에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.