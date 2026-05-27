6월 17일부터 제주지점서 신형 그랜저 운영

[헤럴드경제=권제인 기자] SK렌터카가 현대자동차와 손잡고 제주에서 신형 플래그십 세단 ‘더 뉴 그랜저’를 가장 먼저 경험할 수 있는 고객 체험 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

SK렌터카는 현대차와 함께 ‘First Drive with The new GRANDEUR in JEJU’를 주제로 더 뉴 그랜저 출시 기념 행사를 연다.

이번 협업은 SK렌터카 제주지점을 통해 현대차 플래그십 세단을 직접 체험할 수 있도록 한 것이 특징이다. SK렌터카 관계자는 “제주 관광객 평균 체류기간이 3.8일로 차량을 장시간 이용하는 만큼 신차의 주행 성능과 첨단 기능을 충분히 경험할 수 있다”며 “현대차는 연간 100만명 이상이 이용하는 SK렌터카 제주가 신차 체험 플랫폼으로 적합하다고 판단해 협업을 추진했다”고 설명했다.

고객들은 SK렌터카 홈페이지에서 더 뉴 그랜저를 예약할 수 있으며, 오는 6월 17일부터 제주지점에서 차량 이용이 가능하다. 신차 출고를 기다리거나 구매를 고민 중인 고객들이 제주 여행과 함께 신형 그랜저를 먼저 경험할 수 있도록 했다.

SK렌터카는 제주에서 총 26대의 더 뉴 그랜저를 운영한다. 이 가운데 10대는 최상위 트림과 다양한 옵션이 적용된 고사양 모델로 구성해 고객들이 원하는 사양을 선택할 수 있도록 했다.

특히 제주에서 운영되는 전 차량에는 현대차 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’가 탑재된다. 이를 통해 내비게이션, 공조, 미디어 기능 등을 직관적으로 조작할 수 있으며, 생성형 AI 기반 ‘Gleo AI’를 활용한 고도화된 음성 인식 기능도 제공된다.

현대차 관계자는 “더 뉴 그랜저는 약 40년간 이어온 현대차 플래그십 세단의 헤리티지에 첨단 기술을 접목한 모델”이라며 “디자인과 소프트웨어, 안전·편의 기술이 한층 강화된 신형 그랜저의 프리미엄 감성을 직접 경험해 보길 바란다”고 말했다.

SK렌터카 관계자는 “더 뉴 그랜저에 대한 고객 관심이 높은 시점에 제주 여행과 결합한 체험형 이벤트를 마련했다”며 “고객들이 SK렌터카를 통해 새로운 차량 경험을 가장 먼저 누릴 수 있도록 협력 사업을 지속 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.