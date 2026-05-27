국가별 대표팀 공식 버스에 적용 월드컵 캠페인 ‘Next Starts Now’ 일환

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 오는 6월 개막하는 ‘FIFA 월드컵 2026’을 앞두고 대회 참가국 국가대표팀 공식 버스에 적용될 어린이 그림 공모전 수상작을 공개했다고 27일 밝혔다.

이번 공모전은 현대차와 국제축구연맹(FIFA)이 공동 주최한 ‘Be There With Hyundai’ 프로그램의 일환이다. 이 프로그램은 2006 독일 월드컵부터 이어져 온 현대차의 대표 월드컵 사전 이벤트로, 글로벌 축구팬들이 응원 메시지와 슬로건 등을 응모하면 이를 각국 대표팀 버스에 반영하는 방식으로 진행돼 왔다.

올해는 현대차의 북중미 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터’와 연계해 ‘최고의 응원’을 주제로 어린이 그림 공모전 형식으로 운영됐다. 참가 어린이들은 월드컵 본선에 진출한 48개국 가운데 응원하는 국가대표팀에 대한 마음을 그림으로 표현했다.

현대차는 지난해 12월부터 올해 2월까지 전 세계 5~12세 어린이 축구팬들을 대상으로 작품을 접수했으며, FIFA와 함께 각국 대표팀별로 1점씩 총 48점을 최종 수상작으로 선정했다. 수상 어린이 전원에게는 조별리그 경기 관람권과 왕복 항공권, 숙박권이 제공된다.

선정된 작품은 월드컵 기간 각국 국가대표팀 공식 버스 외관에 적용될 예정이다.

대한민국 축구 국가대표팀 버스에는 용인 동천초등학교 5학년 정채아 양의 작품이 적용된다. 정양은 ‘우리는 하나’를 주제로 알록달록한 비눗방울을 활용해 대표팀의 에너지와 열정을 표현했다.

현대차는 대회 기간 ‘#BeThereWithHyundai’ 해시태그와 함께 수상작이 적용된 대표팀 버스를 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 업로드하면 경품을 제공하는 이벤트도 진행할 예정이다.

아울러 현대차는 승용차 994대와 상용차 506대 등 역대 최대 규모 차량을 지원해 참가국 대표팀과 대회 관계자들에게 모빌리티 서비스를 제공한다.

지성원 현대자동차 브랜드마케팅본부장(부사장)은 “‘Be There With Hyundai’를 통해 월드컵을 향한 어린이들의 응원과 열정을 국가대표팀 버스에 담아 전달하고자 했다”며 “앞으로도 글로벌 축구팬들은 물론 자라나는 성장 세대와 소통하며 월드컵의 감동과 경험을 확장할 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.