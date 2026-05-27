■김두겸 국민의힘 울산시장 후보자 인터뷰 중단 없는 시정으로 市발전 가속화 공약이행 ‘전국 1위’…“검정된 리더” 청년 고부가가치 산업 생태계 조성

김두겸 울산시장 후보의 선거 구호는 ‘그래, 역시 일 잘하는 시장’이다. ‘반구천의 암각화’ 세계유산 등재가 일을 잘한 대표 사례로 꼽힌다. 반구천의 암각화는 세계유산위원회의 등재 심사에서 2015년과 2020년 ‘부결’, 2022년 ‘보류’ 판정을 받았다. 물에 잠기는 암각화 보전 대책으로 ‘사연댐 수위 조절’ 계획을 수립하고도 수위 조절에 따른 하루 4만9000톤의 손실 시민식수 확보 문제 때문에 계획을 실행하지 못한 것이 이유였다.

김 후보는 민선 8기에 들어서 ‘낙동강통합물관리방안 변경안’을 환경부가 받아들이도록 설득했다. 시민 식수 확보와 암각화 침수 탈피 문제를 동시에 해결했다. 이것으로 반구천의 암각화는 우리나라 17번째 세계유산이 됐다. 지난 23일 남창옹기종기시장 선거유세장에서 헤럴드경제가 만난 김 후보는 “기업투자 36조원 유치 등 자랑할 게 쌔-삐까리임더(쌓을 만큼 많습니다). 일 잘하면 되는 거 아인교(아닙니까)!”라며 구수한 경상도 사투리로 유권자들에게 다가갔다. 다음은 일문일답.

-‘일 잘하는 시장’이 선거 구호이다.

▶울산 시민들께서 이번 선거에서 가장 중요하게 보는 것은 결국 ‘누가 울산을 더 발전시킬 수 있느냐’일 것이다. 민선 8기 동안 산업수도 울산의 경쟁력을 되살리고, 기업투자와 도시 기반 확충, 역대 최대 국비 확보, 국제정원박람회 유치 등 결과로 증명해 온 점을 유권자들께 소상히 말씀드리겠다는 것이다.

-보수 지지층 이반 현상을 어떻게 극복해 나갈 것인가.

▶정치는 진영 논리이지만, 시정은 시민의 삶으로 평가받는다. 울산은 지금 조선·자동차·석유화학의 대전환 시기를 맞고 있다. 실험이 아니라 검증된 행정 경험과 추진력이 정말 중요하다. 지금까지 특정 진영의 시장이 아니라 울산 시민 전체의 시장으로서 일해왔다. 시민들께서 누가 더 일할 준비가 돼 있는가를 봐주실 것으로 믿는다.

-박맹우 무소속 후보와의 단일화는.

▶얼마 전 선거운동 현장에서 한 어르신이 제 손을 꼭 쥐시며 “당신들, 그렇게 싸우다간 다 죽는다. 제발 정신 좀 차려!”라고 하셨다. 그 말씀이 가슴에 비수처럼 박혔다. ‘울산발전’이라는 공동 목표 아래 힘을 하나로 모으겠다.

-다른 정당은 지방정부 교체를 주장한다. 후보는 중단 없는 시정(市政)의 연속성을 강조했다.

▶울산은 지금 미래 100년의 기반을 만드는 중요한 시기에 있다. ▷SK-아마존 데이터센터 확대 ▷소버린 AI집적단지 조성 ▷청정수소 선도도시 구축 ▷수소·이차전지 ▷모빌리티 ▷미래 조선해양 산업 등 현재 진행되고 있는 대규모 투자 유치사업이 행정부 변경으로 방향이 흔들리면 기업이 투자 결정을 주저하게 된다. 성과가 검증된 정책을 흔들림 없이 이어가는 것이 시민에게 더 책임 있는 자세다.

-부·울·경 여당 후보들은 ‘메가시티’ 복원을 약속했다. 후보는 해오름동맹에 힘을 쏟았다.

▶부·울·경 통합의 큰 방향에는 찬성한다는 입장을 수차례 밝혔다. 통합은 국토이용권, 지방입법권, 지방행정권, 조세권 등 중앙 권한의 지방 이양이 전제돼야 한다. 해오름동맹인 울산·포항·경주는 산업·관광·교통·에너지 분야에서 긴밀하게 연결돼 있다. 울산은 산업도시이고, 포항은 철강과 이차전지, 경주는 관광과 역사문화 자산이 강하다. 울산 시민에게 직접 이익이 되는 동맹이다.

-일자리가 다양하지 못해 청년들이 떠나고 있다.

▶연구·기획·디자인·콘텐츠·소프트웨어·바이오·친환경 기술 같은 고부가가치 산업 생태계를 조성할 것이다. 기존 제조업에 AI와 디지털·친환경 기술을 결합해 연구개발과 전문인력 수요를 확대하고, 기술혁신 도시로 전환해 산업구조를 고도화하고, 또 문화·관광·콘텐츠 산업을 육성해 청년들이 머무를 수 있는 환경을 만들겠다.

- 왜 김두겸이 울산시장이 되어야 하는가.

▶울산은 지금 굉장히 중요한 갈림길에 서 있다. 산업 대전환, 인구 감소, 청년 유출, 지역경제 재도약이라는 큰 과제를 동시에 해결해야 한다. 이는 검증된 리더십이어야 가능하다. 재임 시절 ▷광역자치단체장 직무수행평가 최상위 ▷민선 8기 광역단체장 공약이행 평가 전국 1위 성적표를 받았다. 거기다 울산의 현실을 누구보다 잘 알고, 중앙정부와의 협력 경험을 가지고 있다. 김두겸은 시민과 약속한 일은 끝까지 책임지는 ‘일 잘하는’ 후보이다. 울산=박동순 기자