공해 해양보호구역·환경영향평가 도입 방안 논의 해양유전자원 활용·기술 이전 협력도 테이블 올라

[헤럴드경제=김선국 기자] 공해와 심해저 같은 ‘주인 없는 바다’를 어떻게 관리할지를 놓고 아시아·태평양 국가들이 서울에 모인다. 올해 발효된 BBNJ(Biodiversity Beyond National Jurisdiction) 협정 이행 방안을 논의하기 위해서다.

해양수산부와 국립해양생물자원관은 28~29일 서울 프레지던트호텔에서 ‘2026 BBNJ 협정 아시아·태평양 국제 연수회’를 개최한다고 27일 밝혔다.

BBNJ 협정은 국가 관할권이 미치지 않는 공해와 심해저 해양생물다양성을 보호하고 지속가능하게 이용하기 위한 국제 협정이다. 지난 1월 17일 공식 발효됐다.

이번 행사는 협정 발효 이후 아시아·태평양 지역에서 처음 열리는 관련 국제회의다. 국제기구와 환경단체, 각국 정부 관계자, 해양과학자 등 60여명이 참석한다.

첫날에는 협정 이행을 위한 법·제도 정비 상황과 해양유전자원 확보·활용 방안, 개발도상국 역량 강화 및 해양기술 이전 문제 등을 논의한다.

둘째 날에는 공해 해양보호구역 지정과 구역 기반 관리수단, 해양환경영향평가 제도 도입 등이 주요 의제로 다뤄질 예정이다.

최근 국제사회에서는 공해와 심해저 개발 경쟁이 커지면서 해양 생태계 보전 논의도 함께 확대되는 흐름이다. 해양유전자원 확보를 둘러싼 국가 간 경쟁도 점차 치열해지는 분위기다.

서정호 해수부 해양정책실장은 “아시아·태평양 국가들과 협정 이행 방안을 선제적으로 논의하는 자리”라며 “국제 해양규범 확립과 협정 이행 기반 마련에 역할을 해나가겠다”고 말했다.