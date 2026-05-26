[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘오마이걸’ 멤버 미미의 독특한 아침 식습관에 경고를 받았다.

25일 공개된 넷플릭스 예능 ‘만학도 지씨’에는 내분비내과 전문의 우창윤이 출연해 지석진, 미미와 함께 ‘웰에이징’을 주제로 다양한 건강 이야기를 나눴다.

이들은 “몇 살까지 살고 싶냐”는 화두를 던지며 대화의 시작을 알렸다. 미미는 “힘닿는 데까지 살고 싶다. 세상에 좋은 것들이 계속 나오지 않나. 안 누려보고 죽으면 너무 속상할 것 같다”고 말했고, 환갑에 이른 지석진은 “나는 정말 120살은 딱 넘기고 싶다”며 무병장수에 대한 강한 열망을 표현했다.

특히 화제가 된 건 미미의 ‘모닝 아이스크림’ 사랑이었다. 미미는 “일어나자마자 아이스크림을 먹는다. 한 번에 2~3개 먹는다”고 고백해 장내를 술렁이게 만들었다.

놀란 표정을 감추지 못한 우창윤 전문의는 “기상 직후 단 음식을 먹는 건 흡연, 음주만큼 강한 자극일 수 있다”며 신체에 가해지는 위험성을 지적했다. 하지만 미미는 “제가 행복하고자, 정신 건강을 위해 먹는다”고 반박하며 해당 기호품에 대한 집착을 내려놓지 않아 큰 웃음을 선사했다.

한편 지석진은 건강 유지를 목적으로 3년 동안 매일 아침 토마토 요리를 섭취해 온 사실을 공유하는 동시에 “밤에 커피와 함께 삶은 달걀을 먹는다. 너무 행복하다”며 이색적인 야식 취향을 털어놓아 재미를 더했다. 이 이야기를 들은 우 전문의는 “수명을 10년은 늘려드릴 수 있을 것 같다”는 흥미로운 진단을 내려 몰입도를 높였다.