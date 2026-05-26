“당을 대표할 만한 얼굴 없어” “현직 계실 때 과오 이미 판단”

[헤럴드경제=전현건 기자] 국민의힘의 소장파 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 박정하 의원은 26일 박근혜 전 대통령의 선거 지원 행보와 관련 “현재 당의 모습을 보고 도저히 투표를 못 하겠다고 하는 분들이 한두 분씩이라도 모여준다면 (선거에) 도움이 될 것”이라고 강조했다.

박 의원은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “전통 지지층 중에 ‘투표 안 하겠다’고 널브러져 있는 분들이 많다”며 “전통적으로 저희 당이 강했던 지역에서 박 전 대통령이 다니시는 것을 긍정적으로 보고 있다”고 밝혔다.

박 전 대통령은 지난 23일 대구 칠성시장 유세와 25일 모친인 고(故) 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문한 데 이어, 오는 27일에 부산·울산·경남 지역을, 28일에는 강원 원주를 차례로 방문해 국민의힘 후보들에 대한 지원사격에 나설 예정이다.

박 의원은 “우리 당을 대표할 만한 얼굴이 없다. 장동혁 대표는 더 얘기 안 해도 될 상황”이라면서 “중진들이라고 해도 전통 지지층을 소구할 만한 상징적인 분이 없다. 일부 최고위원들은 오히려 이상한 소리만 하고 있는데, 박 전 대통령이 저렇게라도 다녀주시는 게 중도층에 소구할 수 있다”고 말했다.

이어 “박 전 대통령이 계엄을 찬성했거나, 윤어게인을 찬동했거나 부정선거를 옹호한 게 아니지 않나”라며 “탄핵당한 대통령이기 때문에 도움이 안 될 거라고 얘기하는 건 달리 봐야 한다. 현직에 계실 때의 과오에 대해서는 이미 판단이 나 있다”고 밝혔다.