청년 직무 교육 프로그램 프로그램 신설 전자(700명)·화학(200명)·디스플레이(100명)서 교육 구광모 대표 “인재가 곧 국가 경쟁력 원천”

[헤럴드경제=이정완 기자] LG가 청년 직무 교육 프로그램인 ‘Let’s Grow with LG’를 신설해 청년 1000명을 기업 맞춤형 인재로 키운다고 26일 밝혔다.

이 프로그램은 산업통상부와 고용노동부가 추진하는 ‘K-뉴딜 아카데미’의 일환이다. K-뉴딜 아카데미는 청년이 선호하는 대기업 등이 주도적으로 직업능력개발 프로그램을 제공해 청년의 역량 향상과 자신감 회복을 지원하는 사업이다.

올 하반기부터 LG전자, LG디스플레이, LG화학 등 3개 계열사에서 AI, 생산·제조, 디지털마케팅 등 전문 역량을 활용한 직무 교육과 실전 프로젝트를 운영한다. 신입사원 수준의 실무 지향형 교육 훈련을 통해 청년들의 재도약과 빠른 취업을 돕는 것이 목표다.

특히 전체 프로그램의 절반(LG전자 대전·대구·부산 400명, LG화학 여수 100명)을 비수도권에서 운영해 균형 있는 교육 기회를 제공한다.

LG전자(700명)는 경기 평택·대전·대구·부산 등 4곳에서 AI, 스마트팩토리, 디지털마케팅 등 직무 역량 강화 교육을 실시한다. 실제 고객 데이터에 기반해 AI로 현업 문제를 해결하는 AX 프로젝트도 함께 진행한다.

LG화학(200명)은 경기 오산과 전남 여수에서 석유화학과 바이오 사업 실무 교육을 진행하고 AI 코딩 기반 업무자동화 및 에이전트 구축 교육을 통해 LG화학 사내 AX 전문가 자격증 취득까지 연계한다.

LG디스플레이(100명)는 경기 파주에서 국가첨단산업으로 지정된 디스플레이 제조 기술에 특화된 전문직무교육을 제공하고 미래 제조 환경을 선도할 AI 활용 역량과 소프트 스킬을 겸비한 실무 융복합 인재 양성 프로그램을 운영한다.

3사는 직무탐색 프로그램부터 현직 선배들의 직무 멘토링, 자기소개서 컨설팅, 모의면접 등 청년들의 구직 활동에 즉각적으로 도움이 되는 맞춤형 프로그램도 진행한다.

구체적인 신청 방법과 지원 기준 등은 추후 각 사별로 안내할 예정이다.

한편, 구광모 ㈜LG 대표는 ‘인재가 곧 국가 경쟁력의 원천’이라는 경영 철학을 바탕으로 미래 인재 육성의 중요성을 꾸준히 강조해왔다. LG는 청년들의 역량 향상을 위해 LG 계열사의 실제 문제를 AI로 해결하는 ‘LG 에이머스’ 등 청년 교육 프로그램을 운영 중이며 스타트업 육성지원 프로그램인 ‘LG 슈퍼스타트’를 통해 청년 창업가 육성에도 앞장서고 있다.