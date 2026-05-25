[헤럴드경제=민성기 기자] 코미디언 양상국이 최근 불거진 방송에서의 태도 논란에 대해 재차 사과했다.

양상국은 지난 24일 방송된 JTBC ‘뉴스룸’에 출연해 안나경 앵커와 인터뷰를 나눴다.

이날 안나경 앵커는 양상국에게 “호통 개그에 대해서 스스로 말씀하시길 호감과 비호감의 경계를 타고 있는 것 같다고 하셨다”라고 질문했다.

이에 양상국은 “방송에서는 열심히 해야 한다는 생각 때문에 오버하고 실수하는 부분도 있다”며 “예능으로 보면 사실 새내기”라고 말했다.

그는 “배울 부분은 배우고 고칠 부분은 고치면서 좋은 예능인이 되도록, 그 경계선을 잘 조절해 더 성숙한 코미디언이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

인기에 연연하지 않은 이유도 털어놨다. 양상국은 “‘개그콘서트’에서 어느 정도 인기를 얻어보기도 했고, 10년 가까이 일이 없는 상태로 버티다 보니 ‘인기는 아무것도 아니구나’, ‘일이 없는 것도 결국 지나가는구나’를 느끼게 됐다”고 했다.

이어 “시골에서 올라올 때 ‘개그 콘서트’에 출연한다‘라는 엄청난 꿈을 가지고 올 올라왔다”며 “그걸 이루고나니 사람이 불행해지더라. 이후 힘든 시간을 보냈는데 안 돼도 좋으니 꿈은 국민 MC로 가지자고 했다. 그 목표 때문에 달리는 것 같다”고 말했다.

앞서 양상국은 웹예능 ‘핑계고’에 출연해 “경상도에서는 여자친구를 집에 데려다주지 않는다. 버릇이 된다. 귀찮다”라고 말해 논란을 빚었다.

또 방송 중 유재석에게 “유재석 씨, 한 번만 더 얘기하면 혼냅니다”라고 말한 장면이 공개되며 일부 시청자들 사이에서 무례했다는 지적이 나왔다.

논란 이후 양상국은 KBS 2TV 옥탑방의 문제아들에 출연해 “불편함을 느끼신 분들이 있다면 제 잘못”이라고 사과했다. 이어 “원래 엄청 내성적이다, 방송 들어가기 전에 말도 잘 못한다”라며 “방송 들어가면 술주정처럼 방송 주정을 부리는 사람이다”라고 해명하기도 했다.