장동혁, 선거운동 시작 이후 TK 첫 방문

[헤럴드경제=윤호 기자] 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 25일 공식 선거운동 시작 이후 처음으로 대구를 찾아 보수 지지층 결집을 호소했다.

이날 오후 대구시당에서 열린 ‘국민의힘 대구·경북 공동 비전 선포식’에는 장 위원장과 김민수·김재원·조광한 공동선대위원장, 대구·경북 지역 의원들, 추경호 대구시장 후보, 이철우 경북지사 후보 등이 총출동해 선거유세를 벌였다.

장 위원장은 인사말에서 “이재명과 민주당이 입만 열면 통합과 지역 균형 발전을 얘기하지만 실제로는 지역 갈라치기에 몰두하고 있다. 늘 국민께 되로 주고 말로 뺏어가는 정책들만 하고 있다”며 “대구·경북의 새로운 도약을 위해선 추경호 대구시장과 이철우 경북지사가 꼭 필요하다”고 했다.

이어 “이재명은 국민을 갈라쳐서 한쪽 국민을 겁박하고 집단 괴롭힘을 하면서 공포 정치를 하고 있다. 이런 정당의 후보가 대구·경북을 맡는다면 6월3일 이후 우리의 소박한 삶도, 작은 즐거움도 우리가 선택하지 못하고 이재명에게 맡겨야 할 수도 있다”며 지지를 당부했다.

공천 과정에서 장 위원장의 당 대표 사퇴를 요구하며 각을 세웠던 주호영 의원은 “경선 과정에서 장 대표를 세게 비판했더니 오늘 (이 행사에) 저를 부르지도 않았는데, 큰 선거 앞두고 당원과 국민들 걱정 안 하시게 하는 게 필요해서 왔다”며 “사실 점심에 장 대표를 만났다”고 말해 박수를 받았다.

주 의원은 “보수 핵심 지역인 대구·경북에서조차 압승하지 못하면 우리나라는 일당독재 국가가 될 게 뻔하다. 대구·경북 시도민들이 막아줄 거라 확신한다”고 했다.

추경호 후보는 “입만 열면 균형 발전을 외치던 민주당은 대구·경북의 생존이 달린 행정통합 특별법 처리를 방해하며 발목 잡았다. 민주당을 표로 심판해야 한다고 했다.

이철우 후보는 “민주당 김부겸 후보가 대구시장으로 오면 예산 폭탄이 온다고 하는데 정권 잡는다고 폭탄 없다. 제도적으로 하는 것”이라며 “대구에 추경호가 안 되면 경북이 곧바로 무너진다. 대구·경북에서 나라 지킨다는 마음으로 대구가 압도적으로 이기도록 해 달라”고 당부했다.

두 후보는 이날 선포식에서 “대구·경북은 하나의 생활권·경제권”이라고 강조하며 TK 행정통합 특별법, TK 신공항 특별법 개정 등에 힘을 모으겠다고 약속했다.