[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 중소벤처기업부와 한국중소벤처기업유통원이 주관하는 ‘디지털커머스 전문기관(소담스퀘어) 구축·운영’ 공모사업에 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

따라서 도는 지역 소상공인의 디지털 전환과 판로 확대를 지원하는 거점인 ‘소담스퀘어 경북’을 구축·운영한다.

이번 공모 선정으로 국비 42억원을 포함한 총 74억원이 투입되며 올해 시설 구축을 완료한 뒤 내년부터 본격적인 운영에 들어갈 계획이다.

소담스퀘어 경북은 구미시 송정동에 위치한 구미상공회의소에 전용면적 152평 규모로 조성되며 스튜디오와 교육장, 커뮤니티 라운지 등을 갖춘 디지털커머스 복합 지원 공간으로 구축된다.

운영은 (사)지역과소셜비즈가 맡고 경북 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’ 등이 참여하는 민관협력 체계로 추진된다.

도는 소담스퀘어 경북을 중심으로 소상공인의 디지털 콘텐츠 제작부터 라이브커머스, 온라인 쇼핑몰 입점까지 소상공인의 온라인 판로 확대를 체계적으로 지원한다.

도는 지난 3월에는 금융위원회에서 주관한 ‘보험업권-지자체 상생보험 공모사업’에도 최종 선정돼 민생경제 회복과 소상공인 지원 정책을 지속적으로 확대하고 있다.

이재훈 경북도 경제통상국장은 “이번 공모사업 선정은 지역 소상공인이 변화하는 유통 환경에 대응할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 소상공인의 안정적인 성장과 민생경제 회복을 위해 다양한 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.