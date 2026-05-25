민형배 “진행하시는 분이 ‘오버’를 했다. 죄송하다”

[헤럴드경제=윤호 기자] 더불어민주당 전남 광양 지방선거 유세 중 지지자 한명이 후보들에게 ‘엎드려 뻗쳐’를 시키는 일이 벌어졌다.

25일 정치권에 따르면 지난 24일 광양시 옥곡 5일장에서 지지자 A씨가 마이크를 잡고 유세 차량 앞에 늘어선 지방선거 후보들에게 ‘차렷, 열중쉬어, 앉아, 일어서’ 등을 시켰다.

A씨는 광양시장, 지방의원 후보들의 움직임을 보고는 “동작 봐라. 엎드려뻗쳐”라고도 했다.

상당수 후보는 땅에 엎드렸지만, 일부는 불편한 듯 눈치를 보며 지시를 따르지 않았다.

현장에는 민형배 전남광주 통합시장 후보도 방문해 지원 유세 차 광양을 찾은 정청래 당 대표를 기다리고 있었다.

민 후보는 “조금 전에 진행하시는 분이 ‘오버’를 했다. 재미있게 해보시려 한 건데 조금 오버를 했다. 죄송하다”고 즉각 사과했다.

민주당 정인화 광양시장 후보와 경쟁하는 무소속 박성현 후보 캠프는 논평을 내고 “대낮 길거리에서 시장, 도의원, 시의원 하겠다는 분들이 줄을 서서 엎드려뻗쳐를 하고 있었다”며 “이는 단순한 오버가 아니라 그들의 무의식에 자리 잡은 공천 권력에 대한 맹종과 권위주의가 배어 나온 것”이라고 비판했다.

권향엽 민주당 순천 광양 곡성 구례을 지역위원장은 이날 새벽 페이스북에 글을 올려 “어제 옥곡5일장 집중유세 때, 한 지지자가 마이크를 잡고 후보자들께 군대 점호를 연상케 하는 돌출 행동을 했다. 순간 당황하고 불편하셨을 후보자들과 지지자들께 더불어민주당 지역위원장으로서 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “시장캠프에서는 대책회의를 갖고, 해당인에 대해 선대위 직책을 해임하고 오전 중으로 전남도당에 징계청원서를 제출하기로 했다”고 덧붙였다.