[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 대구테크노파크, 대구지역산업진흥원과 함께 ‘2026년 신규 스타기업 사업’에 참여할 지역 기업을 모집한다고 25일 밝혔다.

모집 규모는 파워풀 스타기업 1∼2곳, 스타기업 3∼5곳, Pre-스타기업 7∼10곳 등이다.

지역 유망 중소기업이 대상이다.

특히 Pre-스타기업 육성사업에서는 인공지능(AI)·소프트웨어(SW), 로봇, 헬스케어, 미래모빌리티, 반도체 등 대구 미래산업 분야 유망 소기업을 집중적으로 지원하는 ‘대구형 유니콘 기업 트랙’을 지난해에 이어 운영한다.

신청 대상은 대구에 본사 및 사업장(제조업의 경우 공장)을 둔 소·중기업이다.

서류 접수는 다음달 15∼18일 진행되며 참가 희망 기업은 온라인으로 신청 서류를 제출하면 된다.

대구시 등은 신청기업을 대상으로 1단계 사전평가와 2단계 심층 평가 등을 실시한 뒤 오는 7월 말 최종 결과를 발표한다.

대구시는 다음달 5일 오후 2시, 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 1층 지구관에서 ‘2026년 신규기업 모집 설명회’를 개최해 사업 내용 및 선정 절차 전반에 대해 안내할 예정이다.

박기환 대구시 경제국장은 “올해는 스타기업 인공지능(AI) 대전환을 위한 지원을 강화하고 지역의 유망 중소기업들이 디지털 혁신을 주도하는 미래 산업의 주축으로 우뚝 설 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다”고 말했다.