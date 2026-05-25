2026년 ‘민관 공동 기술 사업화 R&D’ 신규과제 공고 총 100억원 규모, 105개 과제 선정 과제당 2년간 최대 6억원 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 중소기업의 기술사업화 촉진을 위해 ‘민관 공동 기술 사업화 연구개발(R&D) 3차 시행계획’을 공고한다고 25일 밝혔다.

이번 공고는 수요처 또는 투자기업의 요구에 맞춰 중소기업의 기술개발을 지원하는 ‘구매연계·상생협력’ 트랙의 하반기 신규과제 모집이다. 중기부는 상반기 공고를 통해 총 501억원 규모, 394개 과제의 신규 모집을 추진하며 기술사업화 전주기 지원 기반을 마련했다.

상반기 1･2차 공고는 총 3개 트랙으로 구성됐다. ▷우수 공공기술을 이전받은 중소기업의 사업화를 지원하는 ‘기술이전 사업화’에 200억원(200개 과제) ▷실험실 단계 유망 공공기술의 사업화를 돕는 ‘TRL점프업’에 100억원(100개 과제) ▷수요처·투자기업과 연계한 기술개발을 지원하는 ‘구매 연계·상생협력’에 201억원(94개 과제)을 각각 배정했다.

이번 제3차 공고 대상인 ‘구매 연계·상생협력’ 트랙은 개발 초기 단계부터 수요처 또는 투자기업의 구매·투자 의사를 확인한 뒤 기술개발을 추진하는 방식으로, 수요기업 맞춤형 기술개발부터 판로 확보까지 연계 지원하는 대표적인 민관협력형 R&D 사업이다.

이번 제3차 공고에서는 총 100억원 규모로 105개 과제를 지원할 예정이며, 과제당 최대 2년간 6억원 이내에서 정부 연구개발비를 지원한다. 지원 유형은 수요처가 필요로 하는 기술·제품을 중소기업이 개발하고 이후 실제 구매로 이어질 수 있도록 지원하는 ‘구매 연계형’과 투자기업의 투자 수요가 있는 제품의 기술개발을 지원하는 ‘상생 협력형’ 두 가지다.

참여하고자 하는 기업은 내달 15일부터 29일 오후 6시까지 범부처 통합연구지원시스템 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “중소기업의 연구개발 성과가 실제 매출로 이어지는 것이 무엇보다 중요하다”라며 “수요 기반 맞춤형 연구개발과 안정적인 판로 지원을 통해 중소기업이 시장에서 확실한 경쟁력을 확보할 수 있도록 정책적 역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.

관련 업계에서는 이번 사업이 중소기업들이 기술개발에는 성공하고도 실제 사업화나 매출로 연결하지 못해 겪는 ‘데스밸리’를 극복하는 자생력이 될 것으로 보고 있다. 특히 최근 경기 둔화로 기업들의 자체 R&D 투자가 위축된 상황에서, 최대 6억원의 정부 자금 지원은 한계에 직면한 혁신 기업에 가뭄의 단비가 될 것으로 보인다.