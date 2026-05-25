복지부, 보건의료 분야 ‘소확신’ 국민 편의 증진 5개 과제 개선 건강한 돌봄놀이터 대상 확대 등 국민체감형 제도개선 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 건강보험료 분할납부 신청 기준이 완화되고 분할납부 가능 횟수도 최대 10회에서 12회로 확대된다.

보건복지부는 2026년 6~7월 보건의료 분야 ‘소확신’(소소하지만 확실한 혁신행정) 과제 5건을 선정·발표한다고 25일 밝혔다.

이번에 선정된 2026년 6~7월 보건의료 분야 소확신 과제는 ▷국민건강보험 보험료 분할납부 제도 개선 ▷건강한 돌봄놀이터 대상 확대 ▷장애인 건강관리 의뢰·회송 연계 강화 ▷한약사 보수교육 면제 신청 간소화 ▷한약사 면허신고 알림서비스 실시로 총 5건이다.

먼저, 건강보험료 분할납부 제도를 개선해 국민의 납부 부담을 완화한다.

현재 건강보험료 연말정산 결과 추가 납부해야 하는 보험료가 ‘개인별 1개월분 보험료’를 초과하는 경우에만 분할납부를 신청할 수 있었다.

7월부터는 신청 기준을 ‘최저보험료(2026년 기준 2만160원) 초과’로 완화해 보다 많은 이들이 분할납부 제도를 이용할 수 있도록 한다.

휴직 등으로 납부가 유예된 보험료의 분할납부 가능 횟수도 기존 최대 10회에서 12회로 확대하여 보험료 납부 부담을 덜 수 있도록 개선한다.

‘건강한 돌봄놀이터’ 참여 대상도 확대된다.

‘건강한 돌봄놀이터’는 아동기 비만 예방과 건강한 생활습관 형성을 위해 건강 식생활 교육과 신체활동 프로그램을 제공하는 사업이다.

그간에는 방과후 돌봄서비스 또는 지역아동센터를 이용하는 초등학교 1·2학년만 참여할 수 있었지만, 7월부터는 방과후 돌봄서비스 또는 아동복지시설을 이용하는 초등학교 1~4학년까지로 참여 대상을 확대해 보다 많은 아동이 건강증진 프로그램에 참여할 수 있게 된다.

또 장애인 건강관리 의뢰·회송 체계가 개선된다.

그간 장애인보건의료센터에서 퇴원한 환자의 지역사회 건강관리를 위한 전자적 의뢰·회송은 보건(지)소(1482개소)를 중심으로 운영돼 왔다.

6월부터는 지역보건의료정보시스템(PHIS) 기능 개선을 통해 의뢰 가능 기관을 보건의료원(16개소)과 건강생활지원센터(131개소)까지 추가 확대한다.

이 밖에도 7월부터는 복지부 등 관계기관이 한약사 보수교육 면제 대상 명단을 대한한약사회에 제출하는 방식으로 절차를 개선해 대상자가 별도로 면제 신청을 하지 않아도 한약사 보수교육 면제 대상자로 포함되도록 하고, 문자메시지 등을 통한 면허신고 시기 알림서비스를 제공해 신고의무 이행을 지원해 신고 누락으로 인한 면허 효력 정지를 예방할 수 있게 된다.

복지부는 “앞으로도 국민의 건강한 삶을 위한 정책을 추진하는 과정에서 작은 변화라도 세심하게 살피고 개선해 국민이 체감할 수 있는 혁신행정을 지속해서 추진해 나갈 예정”이라고 밝혔다.