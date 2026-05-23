‘인간선언 Homo duduri’ 주제 18개국 530여 개 출판사·단체 참가 주빈국 프랑스…선재스님 등 참여

[헤럴드경제=김현경 기자] 국내 최대 책 축제인 ‘서울국제도서전’이 다음 달 24일 막을 올린다. 베르나르 베르베르부터 선재스님까지 다양한 작가가 독자와 만나 이야기를 나눌 예정이다.

대한출판문화협회와 서울국제도서전은 오는 6월 24~28일 제68회 ‘2026 서울국제도서전’을 서울 삼성동 코엑스에서 개최한다. 이번 도서전에는 18개국 530여 개 국내외 출판사와 출판 관련 단체, 저작권 에이전시 등이 참여한다.

올해 주제는 ‘인간선언 Homo duduri(호모 두두리)’로, 호모 두두리는 인공지능(AI) 시대, 확률이 정해주는 답 너머에 질문을 던지는 인간을 의미한다. 한국 옛 문헌에 등장하는 신화적 존재이자 대장장이의 옛 이름 ‘두두리’에서 따와 이름을 붙였다.

도서전의 주제문은 김연수 소설가가 클로드 소네트 4.6, 제미나이3과 공동 작성했다.

올해 도서전 주빈국으로는 프랑스가 참여하며, 한국-프랑스 수교 140주년을 맞아 ‘프랑스를 읽다 Lire la France’라는 주제 아래 다양한 프로그램을 선보인다. 한국에서 큰 사랑을 받는 소설가 베르나르 베르베르와 세계적으로 주목받고 있는 아동 문학 작가 마리오드 뮈라이유, 그림책 작가 안느 라발, 철학자 파스칼 브뤼크네르 등 프랑스를 대표하는 12명의 작가가 도서전에 참여할 예정이다,

프랑스를 비롯해 독일, 캐나다, 타이완, 싱가포르, 미국, 칠레, 태국 등 해외 17개국에서 180여 개 출판사와 단체가 방문해 국제관 부스를 운영한다.

국내관에에는 출판사와 출판 관련 단체가 참여하여 북마켓 운영, 도서 전시, 강연, 사인회 등의 이벤트를 진행한다. ‘책마을’에선 110여 개의 독립출판사를 한자리에서 만날 수 있다.

다채로운 강연과 세미나, 작가와의 만남, 워크숍 프로그램 등은 깊이 있는 사유의 장을 마련한다. 문학을 비롯한 다양한 관점에서 인간과 AI의 현재와 미래를 성찰하는 ‘주제 강연’에는 소설가 은희경, 김애란, 백수린, 정보라, 이주혜, 박선우, 시인 오은, 황인찬, 안미옥, 신이인 등이 참여한다. AI 시대를 살아가는 인간을 새롭게 선언하고 정의하는 ‘주제 세미나’에는 뇌과학자 장동선, 뮤지션 선우정아, 배우 김신록, 소설가 장류진, 마인드마이너 송길영, ‘왕과 사는 남자’ 음악감독 달파란, 뮤지션 성기완, 웹툰 작가 이종범 등이 참여한다.

‘해외 작가 강연’으로는 LA타임스 도서상 SF 판타지·경이 부문 수상 작가 박지선(Silvia Park)과 국내 공상과학소설(SF) 작가 김초엽의 대담, 뉴욕타임스 선정 ‘주목받는 작가 4인’ 중 한 명인 권오경(R. O. Kwon)과 국내 작가 편혜영의 대담이 진행된다.

‘작가와의 만남’에는 최재천 생명다양성재단 대표, 크리에이터 임라라, 정관스님, 배우 신소율, 그림책 작가 이수지, 전보라, 뮤지컬 ‘빨래’ 각본가 추민주, 사진작가 이옥토, 소설가 황보름 등이 연사로 나선다.

이 밖에도 ‘SIBF 책’ 프로그램을 통해 소설가 정세랑, 박상영, 시인 고선경, 김복희, 안희연, 유선혜, 선재스님 등이 도서전을 앞두고 신간과 독자와의 만남을 준비하고 있다.

또한 이번 도서전에는 ‘2026년 김구 탄생 150주년 유네스코 기념해’를 맞이해 국가보훈부가 특별전시 ‘김구 특별전’으로 참여한다.

‘인간선언 Homo duduri’를 다룬 ‘주제 전시’는 AI 시대 속 인간다움과 질문의 의미를 탐색하는 전시로 꾸며질 예정이다.

도서전 입장권은 관람객의 편의를 위해 얼리버드 티켓, 일반 티켓, 당일 티켓 모두 운영하며. 6월 8일부터 순차적으로 판매한다.