[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 이경규가 공황장애를 오래 앓고 있다고 고백하며 중년 우울증에 관한 솔직한 생각을 전했다.

지난 21일 공개된 유튜브 채널 ‘갓경규’에는 ‘이경규도 무너지는 최악의 질병, 중년 우울증’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이경규는 한양대학교 교수이자 심리상담가인 박상미 교수를 초대해 우울증과 공황장애를 주제로 이야기를 나눴다.

이경규는 “제가 지금 공황장애를 오래 앓다 보니 낙엽만 봐도 우울하다”고 고백했다.

그는 “우울증은 죽고 싶은 병이고 공황장애는 죽을 것 같은 병”이라며 “공황장애가 삶에 대한 애착이 더 강한 것”이라고 설명했다. 이에 박 교수는 “고열이 나면 해열제를 쓰는 것처럼 정신 질환도 치료가 필요하다”고 말했다.

박 교수도 자신도 오랜 시간 공황장애를 겪었다고 털어놨다. 박 교수는 “갑자기 숨을 못 쉬겠고 아무것도 들리지 않는 느낌이 온다”며 “길 가다가 모르는 사람 붙잡고 살려달라고 한 적도 있다”고 했다. 이어 “공황장애 자체로 죽은 사람은 없다. 대부분 30분 안에 증상이 지나가기 때문에 ‘곧 끝난다’고 스스로를 안심시키는 게 중요하다”고 조언했다.

박 교수는 “한국인들은 정이 많고 착하고 친절한데 동시에 자살률과 우울증 비율이 굉장히 높은 나라”라며 “남에게 좋은 사람이 되려고 너무 많이 참고 산다”고 분석했다.

이경규도 “나는 늘 ‘이 말을 하면 저 사람이 상처받지 않을까’를 너무 많이 생각한다”며 “그런 게 과하게 자리 잡다 보니까 오히려 나 자신이 힘들어진다”고 털어놨다. 가족 관계에 대해서는 “회사는 그만두면 되는데 이 가족 관계는 그럴 수 없다”며 심각성을 짚었다.

한편 이경규는 지난 7일 ‘갓경규’에 공개된 영상에서 다소 어눌한 말투를 보여 건강 이상설이 불거진 바 있다. 소속사 에이디지컴퍼니는 12일 “최근 육아, 낚시 등 긴 시간 체력을 쓰는 촬영을 진행해 컨디션에 문제가 있었다”며 “건강에는 아무런 문제가 없다”고 밝혔다.