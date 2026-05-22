정치권·관가로 불매 운동 확산 조짐 전공노 “반민주적 혐오 조장 마케팅”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 전국공무원노동조합(이하 전공노)이 ‘탱크데이’ 이벤트로 5·18 민주화운동 폄훼 논란을 빚은 스타벅스를 이용하지 말자고 제안했다.

22일 관가와 노동계에 따르면 전공노는 전날 ‘5·18민주화운동 폄훼 등 혐오마케팅 논란 스타벅스 불매 동참 요청’이라는 제목의 공문을 전제 지부에 배부해 스타벅스 불매 운동에 동참할 것을 독려했다.

전공노는 공문에서 “스타벅스코리아가 지난 18일 내놓은 ‘탱크 데이’ 마케팅은 역사를 왜곡했다”라며 “‘책상에 탁’이란 문구를 통해 고(故) 박종철 열사 희생을 조롱하는 듯한 반민주적 혐오 조장 마케팅을 해 사회적 논란을 빚고 있다”라고 비판했다.

이어 “조합원 축하 선물로 스타벅스 기프티콘과 텀블러 등 제품을 구매해 지급하는 사례가 많다”라며 “민주주의와 인권을 강령으로 내걸고 있는 전공노는 이 사태를 엄중히 인식하며 스타벅스에 대한 불매를 제안하니 적극 동참해달라”고 당부했다.

전공노 뿐 아니라 공무원노조총연맹(이하 공노총)도 스타벅스 이용 자제에 나섰다.

공노총은 지난 20일 사무처 회의에서 나온 제안을 받아들여 스타벅스 기프티콘 사용 ‘자제령’을 내렸다.

공노총 관계자는 “회의 당시 일부 조합원이 스타벅스에 대한 우려를 표명하거나 격분하기도 했다”며 “산하 시군구연맹은 이미 불매 운동을 벌이고 있다”고 전했다.

스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란으로 인한 불매 운동은 일반 소비자와 정치권에 이어 관가로 번지고 있다.

권오을 국가보훈부 장관은 이날 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “스타벅스 코리아가 진정성 있는 사과를 통해 5·18민주유공자와 보훈가족, 나아가 대한민국 국민의 상처를 위로하는 책임 있는 모습을 보여주기를 기대한다”고 강조했다.

보훈부는 이번 논란 이후 2∼3년간 자체 행사에서 스타벅스 상품을 활용한 사례를 전수 파악한 뒤 당분간 이를 사용하지 말라는 내부 지침을 내린 것으로 알려졌다.

윤호중 행정안전부 장관은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “스타벅스코리아의 반역사적 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”며 정부 행사 등에 스타벅스 상품을 사용하지 않겠다고 밝혔다.