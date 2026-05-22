[헤럴드경제(양양)=함영훈 기자] 양양 낙산해수욕장은 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔(V)가 개인적으로 놀러왔다가 횟집 주인 아저씨와 정담을 나누고, 백사장의 오줌싸개 동상과 같은 포즈를 취해 더욱 유명해졌다.

왕자와 악귀를 넘나드는 1인2역 연기로 주목받은 추영우·조이현의 ‘견우와 선녀’ 등 드라마 촬영지로도 애용되던 곳이다.

화마를 극복하고 다시 멋지게 부활한 관광지라는 점도 국민의 기억 속에 남아있다.

관동팔경이자 낭만의 바닷가 낙산해수욕장이 올해 처음으로 야간개장을 한다. 고출력 야간조명타워 등 야간관광을 위한 작업이 순조롭게 진행되고 있다.

양양군은 야간에도 안전하고 쾌적한 해수욕장 환경을 조성해 관광객들에게 새로운 야간 관광 콘텐츠를 제공하고, 체류형 관광 활성화를 도모하겠다고 22일 밝혔다.

설치되는 조명타워는 총 3대로, 낙산해수욕장 B지구 낙산행정봉사실 앞 일원에 설치될 예정이며, 군은 해수욕장 개장 전인 오는 7월 이전까지 설치를 완료할 계획이다.

양양군은 관내 21개 해수욕장을 오는 7월 10일부터 8월 23일까지 개장한다. 야간개장은 성수기 낙산해수욕장에서 운영한다.

해수욕장 운영기간 동안, 양양군은 웰컴마켓 운영, 썸머페스티벌 개최, 필립 콜버트 작가 조형물 포토존 설치 등 다양한 관광 이벤트와 콘텐츠도 함께 추진할 계획이다.

양승남 관광문화과장은 “최근 낙산지역은 다수의 대형 숙박시설 조성으로 많은 관광객들의 방문이 이어지고 있다”며 “올해 처음 운영하는 야간해수욕장을 통해 많은 관광객들이 낙산해수욕장을 방문해 한여름 밤의 특별한 해변 관광을 즐기시길 바란다”고 말했다.