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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 최첨단 인공지능(AI) 모델 출시에 앞서 정부와의 협력을 요구하는 내용을 담은 행정명령 서명을 돌연 연기했다. AI 산업 규제가 미국의 기술 경쟁력을 저해할 수 있다는 우려가 반영된 것으로 풀이된다.

21일(현지시간) CBS뉴스 등에 따르면 트럼프 대통령은 당초 이날 AI와 사이버 보안 관련 행정명령에 서명할 예정이었다. 그러나 그는 이날 오후 백악관 행사에서 “특정 내용이 마음에 들지 않는다”며 서명을 보류했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 서명 연기 이유를 묻는 취재진 질문에 “일부 측면이 마음에 들지 않아 연기했다”고 말했다. 이어 “우리는 중국을 비롯한 모든 나라를 앞서고 있다”며 “그 선두 자리를 방해할 수 있는 어떤 일도 하고 싶지 않다”고 강조했다.

그는 또 AI가 “엄청난 이익”을 가져오고 미국 내 많은 일자리를 창출하고 있다며 “해당 행정명령이 걸림돌이 될 수 있다고 판단했고, 그런 일이 일어나지 않도록 확실히 하고 싶었다”고 설명했다.

다만 트럼프 대통령은 행정명령의 어떤 조항이 미국 AI 경쟁력에 부정적 영향을 줄 수 있다고 판단했는지는 구체적으로 밝히지 않았다.

CBS가 인용한 소식통에 따르면 행정명령 초안은 AI 개발업체들이 AI 모델을 출시할 때 연방정부와 협력하도록 하는 자발적 체계를 요구했으며, 여기에는 선정된 기술을 대중에 공개하기 전 접근권을 부여하는 내용도 포함됐다.

이는 업체들이 신규 AI 모델 공개 90일 전 정부에 해당 모델을 제공하고 은행 등 핵심 인프라 업체에도 사전 접근권을 부여하는 형식이라고 로이터통신은 전했다.