뉴욕·샌프란 노선 점유율 지속 확대 워싱턴DC 취항 이어 美네트워크 강화

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어프레미아는 미주 핵심 노선인 뉴욕과 샌프란시스코 노선이 각각 취항 3주년과 2주년을 맞았다고 22일 밝혔다.

에어프레미아는 2023년 5월 인천~뉴욕 노선 취항 이후 올해 4월까지 총 1553편을 운항해 39만8838명을 수송했다. 뉴욕 노선의 국적사 수송 점유율은 취항 첫해 13.7%에서 올해 16.7%까지 상승했다.

뉴욕 노선은 비즈니스와 관광 수요가 동시에 높은 장거리 노선으로 꼽힌다. 에어프레미아는 합리적인 운임과 와이드 프리미엄 클래스 중심 서비스를 기반으로 안정적인 수요를 확보하고 있다고 설명했다.

지난해 5월 취항한 인천~샌프란시스코 노선도 올해 4월까지 총 846편을 운항하며 19만4621명을 수송했다. 국적사 수송 점유율은 취항 첫해 대비 4.1%포인트 오른 22.1%를 기록했다.

샌프란시스코 노선은 실리콘밸리 출장 수요와 미서부 자유여행 수요가 꾸준히 이어지며 에어프레미아의 대표 미주 노선으로 자리 잡고 있다.

에어프레미아는 최근 워싱턴DC 노선까지 취항하며 미주 장거리 네트워크 확대에도 속도를 내고 있다. 동부·서부·하와이를 잇는 노선 체계를 기반으로 미주 시장 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

에어프레미아 관계자는 “뉴욕과 샌프란시스코 노선에 보내준 고객들의 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 합리적인 가격과 편안한 서비스를 기반으로 미주 여행의 새로운 선택지를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.