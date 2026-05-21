[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]6·3 지방선거 경북지사 선거에 출마한 오중기 더불어민주당 후보와 이철우 국민의힘 후보가 법정 선거운동 첫날인 21일 본격적인 표심 잡기에 나섰다.

오중기 후보는 이날 오후 포항 서민들의 삶의 중심이자 지역 경제의 상징인 죽도시장 개풍약국 앞에서 6·3 지방선거 출정식을 연고 본격적인 선거전에 돌입했다.

이날 출정식에는 박희정 포항시장 후보를 비롯한 시·도의원 후보들과 지지자, 그리고 죽도시장을 찾은 포항 시민 등이 대거 참석해 뜨거운 열기 속에 필승을 다짐했다.

오 후보는 이날 이재명 정부의 경제성장과 국제적 위상 제고를 언급하며 대한민국의 당당한 행보를 강조하는 한편 인구 250만 선이 조기에 붕괴되는 등 위기에 직면한 경북의 현실을 날카롭게 지적했다.

오 후보는 “지난 8년 동안 행정통합, 신공항, 영일만항 개발 등 굵직한 현안을 말로만 반복하며 도민을 기망해 온 현 이철우 지사의 도정을 무능과 민생 외면으로 규정하고 이번 지방선거를 통해 강력하게 심판해야 한다”고 목소리를 높였다.

이어 오 후보는 칠곡 왜관 5일장과 구미 목요시장 등 경북 주요 거점 지역을 전방위로 훑는 강행군을 펼쳤으며 오후에는 AI로봇기업협회 간담회와 경운대 총동창회 체육대회 참석에 이어 방송연설 녹화까지 소화하는 촘촘한 대전환 일정을 소화했다.

반면 이철우 국힘 후보는 영천과 포항, 대구 등을 누비며 3선 도전에 대한 지지를 당부했다. 이 후보는 이날 오전 국립영천호국원 참배로 본격적인 유세 일정을 시작했다.

참배 직후 영천 공설시장에서 열린 합동출정식에서 “영천은 6.25때 이 나라를 지킨 호국의 성지이기 때문에 오늘 김병삼 영천시장 후보 등과 함께 첫 일정을 영천호국원 참배로 시작 했다”며 “영천의 국민의힘 후보들과 함께 힘을 모아 시민 한 분 한 분께 진심을 전하겠다”고 지지를 호소했다.

이어 포항 죽도시장으로 이동한 이 후보는 박용선 포항시장 후보를 비롯한 포항 지역 국민의힘 후보들과 함께 합동출정식을 열고 동해안 표심 공략에 나섰다.

특히 이철우 후보는 선거운동 전부터 ‘원팀 체제’를 가동해 온 추경호 대구시장 후보의 지원유세를 위해 대구 남구로 이동했다.

이 후보는 추 후보와의 공동유세에서 “대구시민들께서도 실력 있고 검증된 추경호 후보를 반드시 알아봐 주실 거라 믿는다”며 “경북과 대구가 원팀이 돼 시·도의 발전을 확실하게 이끌어 가는데 발맞춰 나가겠다”고 밝혔다.

한편 이번 경북지사 선거는 보수 강세 지역인 경북에서 민주당이 얼마나 외연 확장에 성공할지 현역 프리미엄을 가진 국민의힘 후보가 안정적으로 수성할지가 주요 관전 포인트로 꼽히고 있다.