자민당 내 親다카이치 모임 ‘국력연구회’ 강연

[헤럴드경제=김진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 14일 중국 베이징에서 열린 미중 정상회담의 내용을 외국 정상 중 다카이치 사나에 일본 총리에게 가장 먼저 알렸다고 조지 글래스 주일 미국대사가 21일 밝혔다.

일본 지지통신, 교도통신 등에 따르면 글래스 대사는 이날 자민당 내 다카이치 총리를 지원하는 의원 그룹인 ‘국력연구회’의 첫 번째 모임의 초청 강연에서 “미일동맹의 힘과 양 정상 간 신뢰 관계를 나타낸다”며 이 같은 내용을 공유했다.

글래스 대사는 중국과 러시아 등이 다카이치 정권의 군사력 확충 정책을 ‘신군국주의’라고 비난한 것과 관련해서는 “전혀 엉터리다. 동맹을 약화하려는 책략에 지나지 않는다”고 비판했다. 그는 일본의 방위비 증액 등에 대해 “미국과 일본의 (군사) 능력 향상에 기여한다”고 환영의 뜻을 밝혔다.

글래스 대사는 “우리는 대만 해협의 현상 유지, 한반도 비핵화 촉진, 오키나와현·센카쿠 제도를 포함한 일본 영토 보전에 완전히 관여한다”고도 했다.

한편 국력연구회의 첫 모임에는 자민당 국회의원 200명 이상이 참석했다. 다카이치 총리는 참석하지 않았다.