최동민 동대문구청장 후보, “멈춰 있던 동대문, 다시 앞서가게 만들겠다” 오전 정원오 서울시장 후보 출정식 참석 이어 동대문 필승 결의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]더불어민주당 최동민 동대문구청장 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 4시 청량리역 광장에서 공식 출정식을 열고 필승 의지를 다졌다.

이날 출정식에는 상임선거대책위원장단을 비롯한 통합 선거대책위원회와 시·구의원 후보단이 총집결해, 6·3 지방선거 승리를 향한 단일대오를 보여주었다.

최동민 후보는 이날 오전 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 출정식에 참석해 광역과 기초가 함께 가는 원팀 선거를 다짐한 뒤, 오후 청량리역 광장 무대에 올라 필승 결의를 이어갔다.

출정식 장소인 청량리역 광장은 최동민 후보의 핵심 공약인 ‘서울 제4도심, 전농·청량리 고밀도 업무지구’ 구상의 중심이자, 경동시장·약령시장·청과물시장이 어우러진 ‘글로벌 K-마켓’ 프로젝트의 출발점이기도 하다.

최동민 후보는 이날 출정식에서 “민선 8기 4년, 동대문구는 너무 많은 것을 잃었다”며 “서울시와의 소통이 막혀 줄줄이 멈춰 선 동대문 사업들을 다시 움직이게 하겠다”고 강조했다. 이어 “구청장은 배우는 자리가 아니라 처음부터 해내는 자리”라며 “청와대와 국토교통부, 서울시를 두루 거친 행정 경험과 38년 동대문 토박이의 현장 감각으로, 멈춰 있던 동대문을 다시 앞서가게 만들겠다”고 다짐했다.

또 최 후보는 “이재명 정부의 민생과 실용, 정원오 후보의 서울 비전을 동대문에서 완성하겠다”며 “국정의 온기가 가장 먼저 닿는 곳, 서울의 변화가 가장 먼저 도착하는 곳, 그곳이 바로 동대문이 되도록 반드시 해내겠다”고 강조했다.

최 후보는 이날 새벽 5시 30분 경동시장을 시작으로 청량리 일대 골목 상권과 전통시장을 도보로 누비며 상인과 구민들을 만난 뒤 공식 출정식 무대에 올랐다.

최동민 후보는 ‘앞서는 동대문, 해내는 구청장’을 슬로건으로 ▷서울 제4도심 전농·청량리 고밀도 업무지구 조성 ▷전통시장 글로벌 K-마켓 프로젝트 ▷전국 최초 ‘외로움돌봄과’ 신설 ▷구청장 직속 재개발·재건축 신속추진단 가동 ▷10분 출퇴근 역세권 순환버스 신설 ▷아이 키우기 좋은 교육도시 등을 주요 공약으로 제시하며 본격적인 표심 공략에 나섰다.