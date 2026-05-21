“한동훈 용납하는 순간 보수 초토화”

[헤럴드경제=김진 기자] 부산 북갑 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보가 21일 “단일화는 결단코 없다”며 삭발을 단행했다.

박 후보는 이날 부산 북구 쌈지공원에서 열린 출정식에서 “오늘은 제 정치생명을 건 최후의 출정식이라고 선언한다”며 삭발을 진행했다. 그는 “이 한 몸 던지겠다는 각오를 저 자신에게 주기 위해서 (머리카락을) 깎겠다”며 “싸구려 동정표를 얻기 위한 것이 아니라 결사 항전의 태도”라고 강조했다.

박 후보의 머리카락은 그의 모친이 직접 깎았다. 삭발을 마친 직후 박 후보는 “이번 싸움은 오만한 한동훈 후보의 배신을 끝장내고, 위선으로 가득 찬 하정우 더불어민주당 후보를 꺾기 위한 것”이라고 말했다.

박 후보의 삭발은 앞서 국민의힘 비대위원장과 대표를 지낸 한동훈 무소속 후보와의 단일화에 완전히 선을 긋기 위한 것이다. 박 후보는 “머리를 밀지언정, 배신과 약탈, 기생의 정치가 우리 북구에 발붙이는 일은 결코 용납하지 않겠다”고 말했다.

한 후보를 향해서도 “잔인한 배신자”라고 비판 수위를 높였다. 박 후보는 “한동훈을 용납하는 그 순간, 한동훈식 보수 초토화와 북구 약탈 민주당 기생의 길이 완성된다”며 “그건 단일화가 아니라, 북구를 하정우와 이재명 정부에게 고스란히 상납하는 자해 행위”라고 주장했다.

박 후보의 출정식에는 송언석 원내대표와 안철수·김민전·박성훈 의원, 김웅 전 의원 등이 참석했다. 송 원내대표는 이날 “어떤 사람(한동훈 후보)이 하얀 옷을 입고 와 ‘자기가 보수를 뭐 어떻게 하겠다’고 얘기한다”며 “진정한 보수 재건은 박민식을 국회로 보내는 순간 달성된다”고 지지를 호소했다. 안 의원도 “박 후보는 국회의원 300명 중 정말 상위 10%에 드는 능력을 갖춘 후보”라고 했다.