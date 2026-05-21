[헤럴드경제=장연주기자] 경기 이천시 장호원읍의 한 아파트 13층에 사는 50대 고등학교 교사 A씨가 추락해 숨졌다.

21일 경찰과 연합뉴스에 따르면, 21일 오후 2시께 이 아파트 1층 출근구 근처에서 A씨가 숨진 채 발견됐다.

현장에서 유서는 발견되지 않았으며, 경찰은 CCTV 및 현장 정황증거 등을 토대로 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다.

전국교직원노동조합에 따르면, A씨는 2023년 12월께 자신이 속한 학교 관계자의 횡령과 회계 부정, 음주운전 등에 대해 공익제보를 했던 것으로 파악됐다.

하지만 A씨는 제보 이후 학교 관계자로부터 명예훼손 등으로 고소를 당하는 등 직장 내에서 어려움을 겪었던 것으로 전해졌다.

전교조 관계자는 “재판에서 공익제보 대상자가 실형을 받는 등 A씨의 주장이 사실로 드러났다”며 “그런데도 A씨는 이후 업무에 어려움을 겪었고 휴직을 한 상태에서 이런 변고가 발생했다”고 말했다.