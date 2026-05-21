강남서·광주 남부서 사건 이첩

[헤럴드경제=김진 기자] 서울경찰청이 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 프로모션 관련 고발 사건을 직접 수사한다.

21일 연합뉴스 보도에 따르면 서울청은 스타벅스 프로모션과 관련해 정용진 신세계그룹 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표가 고발당한 사건을 서울청 광역수사단 공공범죄수사대에 재배당했다. 강남서 수사2과에 배당한 지 반나절만이다.

서울청 광수단은 검찰 특수부에 비견되는 부서다. 광주경찰청 남부서에 접수된 유사 고발 사건도 병합 수사한다.

시민단체인 서민민생대책위원회(서민위)는 앞서 스타벅스코리아의 프로모션과 관련해 정 회장과 손 전 대표를 모욕과 명예훼손 혐의로 고발했다. 스타벅스코리아는 5·18민주화운동 46주년 당일 ‘탱크 텀블러 시리즈’를 판매하면서 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’ 등의 홍보 문구를 써 논란을 불렀다.

서울청이 사건을 직접 맡으면서 수사 속도는 한층 빨라질 전망이다. 강남서는 오는 29일 고발인 소환 조사를 예정했었다.