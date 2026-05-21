[헤럴드경제=소민호 기자] 김이탁 국토교통부 제1차관이 ‘5극3특’ 균형성장 전략에 대해 “단순한 지역 안배가 아닌 지속가능한 성장을 위한 핵심 전략”이라고 강조하고 나섰다.

김 차관은 21일 오후 세종특별자치시에서 국토연구원과 정책연구협의회를 갖고 균형성장을 통한 국토 공간의 대전환과 부동산 시장 안정화를 위한 정책 전략을 논의하면서 “국토 공간의 양극화와 인구 감소, 저성장 고착화 등 국가적 위기에 대응하기 위해 전국 어디서나 활력이 넘치는 다핵 거점형 네트워크 국토를 구현할 필요가 있다”고 말했다.

또 부동산 시장과 관련해선 “일시적 수급 불균형이나 외부 충격에 흔들리지 않는 근본적인 시장 안정 기조를 확립하는 것이 무엇보다 중요하다”면서 “투기는 철저히 관리하되, 실수요자의 내 집 마련 기회를 지켜나갈 수 있도록 부동산 시장 전반의 체질 개선 방안을 지속적으로 연구해 달라”고 주문했다.

협의회에선 국토 공간 재구조화와 부동산 시장 안정화 전략, 지능형 도시 인프라 확충 등 주요 국토 현안에 대해 폭넓게 논의했으며 국토‧도시 공간의 질적 전환과 미래 성장판을 키우는 중장기적 전략이 필요하다는 데 공감했다.

한편 5극3특은 수도권 일극 체제에서 지방분권을 바탕으로 5개 초광역권과 3개 특별자치도의 성장엔진을 육성하고 권역별 주력산업 경쟁력 강화 등을 추진하는 구상을 지칭한다.