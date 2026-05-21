“국제사회 힘 모아 ‘모두를 위한 AI’로 혁신 이끌어야” AI 규범 정립·인류난제 해결·격차 해소 등 실천 과제 제시

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 21일 “다양한 시대적 과제 앞에서 공동 번영의 길을 찾아온 유엔과 국제사회의 빛나는 역사처럼, 글로벌 AI 허브는 가장 실용적이고 강력한 연대의 출발이 될 것”이라고 강조했다.

김 총리는 이날 오후 용산구 그랜드 하얏트 호텔 서울에서 열린 ‘글로벌 AI 허브 비전 선포식’에서 “대한민국이 그 연대와 혁신의 최전선에서 항상 함께하겠다”며 이같이 약속했다.

이어 “AI는 산업구조와 일하는 방식은 물론 인류의 삶 전체를 변화시키고 있다”며 “AI는 인류에게 축복의 AI 유토피아일 수도 있지만, 인간성을 상실하는 AI 디스토피아일 수도 있다”고 짚었다.

그러면서 “이재명 대통령께서 말씀하셨듯 명암이 공존하는 AI 시대 변화를 인류 번영의 기회로 만들기 위해선 국제사회가 힘을 모아 책임있는 이용 원칙을 세워야 한다”며 “머리를 맞대고 지혜를 모아야 모두를 위한 AI, 인간 중심의 포용적 AI의 방향으로 혁신을 이끌 수 있다”고 강조했다.

또 김 총리는 한국 정부가 향후 글로벌 AI 허브를 중심으로 세 가지 실천을 함께 추진하겠다고 선언했다.

먼저 “안전하고 신뢰할 수 있는 AI 규범과 표준을 국제사회와 함께 정립해 나갈 것”이라며 “기술적 표준 및 지침 수립과 더불어 인간의 안전과 보호를 위한 통제장치, 명확한 윤리적 금지선, 인간의 책임성 등 AI 규범을 허브가 선도해 가겠다”고 밝혔다.

이어 “인류는 감염병, 기후변화, 식량 안보 등 개별 국가나 기관의 힘만으로 해결할 수 없는 다층적이고 복합적인 위기에 직면해 있다”며 AI 허브를 통해 글로벌 난제 해결에도 앞장서겠다고 강조했다.

그러면서 “유엔을 비롯한 국제기구와 다자개발은행, 각국 정부, 기업과 대학 등 다양한 주체가 AI 허브에 모여 글로벌 문제를 해결하게 될 것”이라고 기대했다.

또 김 총리는 “AI 디바이드(격차) 해소를 위해 노력하겠다”며 “AI 정책과 기술자문, 교육·훈련을 통해 각 기구·국가의 역량을 강화하고, 기술의 혜택이 개발도상국과 취약계층에도 온전히 닿을 수 있도록 포용적 협력의 통로를 만들겠다”고 다짐했다.

글로벌 AI 허브는 대한민국에 조성되는 범지구적 AI 협력 플랫폼이다. 국제기구와 각국 정부, 학계·연구기관, 공익단체 등이 AI 기술과 인프라를 공동 활용해 글로벌 현안 해결을 위한 협력 체계를 구축하자는 취지다.

이날 행사엔 국제노동기구(ILO)·국제이주기구(IOM)·국제전기통신연합(ITU)·유엔개발계획(UNDP)·유엔환경계획(UNEP)·유엔난민기구(UNHCR)·유엔아동기금(UNICEF)·세계식량계획(WFP)·세계보건기구(WHO) 등 9개 국제기구가 참석했으며, 한국 정부와 이들 기구는 공동성명을 통해 글로벌 AI 허브 추진에 뜻을 모았다.

앞서 김 총리는 지난 3월 미국과 스위스를 잇달아 방문해 국제기구 수장들과 만나 글로벌 AI 허브 유치 활동을 펼쳤으며, 당시 그 성과로 일부 국제기구와 먼저 협력의향서를 체결한 바 있다.

이날 행사는 협력의향서 체결 이후 진전된 논의 내용을 반영한 것이다.