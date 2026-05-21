반도체 라인 멈춤 위기는 피했지만 중기계 “수천개 협력사 기여도 평가해야” 삼성 동반성장 대책 실효성 촉구

[헤럴드경제=홍석희 기자] 삼성전자 노사가 총파업 직전 임금협상 잠정 합의에 이른 데 대해 중소기업계가 “반도체 라인이 멈추는 극한의 사태까지 가지 않은 것은 다행”이라면서도 “협력 중소기업에 대한 정당한 대가와 보상이 이뤄졌는지 돌아봐야 한다”는 입장을 냈다.

중기중앙회는 21일 오후 ‘삼성전자 노사협상 타결에 대한 중소기업계 입장’이란 제목의 논평에서 “중소기업계는 삼성전자 노사가 반도체 라인이 멈추는 극한의 사태까지 가지 않고 협상을 타결한 것에 대해 다행스럽게 생각한다. 이번 협상 타결은 글로벌 반도체 경쟁이 심화되는 시기에 우리 경제에 막대한 영향력을 가진 기업의 생산 차질 우려가 불식되었다는 점에서 의미가 있다”고 밝혔다.

중기중앙회는 이어 “다만, 삼성전자 노사협상 과정을 지켜본 중소기업 근로자와 사업주는 마음이 무겁다. 수억 원에 달하는 성과급 논쟁 속에서 과연 협력 중소기업들에게는 정당한 대가와 보상이 이루어졌는지에 대한 의문이 남는다”며 “대기업과 중소기업 간 양극화 심화는 우리 사회에서 가장 심각한 문제다. 중소기업 근로자의 임금은 대기업의 절반 수준이고, 각종 상여금과 복리후생의 격차는 더욱 크다”고 했다.

중기중앙회는 “전세계 선두로 평가받는 우리나라 반도체 산업의 경쟁력은 수천 개의 협력업체와 소재·부품 중소기업이 원팀으로 함께 일구어낸 성과이며, 협력 중소기업의 기여와 역할도 정당하게 평가받아야 한다. 중소기업계는 삼성전자가 약속한 동반성장 대책이 협력업체의 연구개발과 시설투자, 임금 인상의 선순환 구조로 이어지는 실효성 있는 대책이 되기를 바란다”고 밝혔다.