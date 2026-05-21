공식 선거운동 출정식 “조정래·문성근·유시민이 지지” “국회서 민주개혁 진영 연대·통합”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 경기 평택시을 국회의원 재선거 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 “이번에는 정당이 아니라 인물을 선택해 달라”고 호소했다. 더불어민주당 전통 지지층의 표심을 겨냥한 것으로 풀이된다.

조 후보는 이날 경기 평택시에 위치한 KTX 경기남부역 부지에서 선거운동 출정식을 열고 “대한민국의 발전을 위해 평택의 도약을 위해 누가 진짜 능력·결단력·추진력이 있는지 하나하나 살펴봐 달라”며 이같이 말했다.

조 후보는 소설가 조정래·영화배우 문성근·작가 유시민 씨가 자신을 지지한다는 점도 앞세웠다. 그는 “최근 조 작가님께서 선거사무소를 방문해 주셨다. 조 작가님이 윤석열 좋은 일 하시겠습니까”라고 말했다

이어 “문 배우님이 직접 사무실에 방문하셔서 이번에 조국이 당선돼야 한다고 말씀하셨다”며 “문 배우님이 어떤 분이신지다 아실 것이다. 노무현 대통령의 동지이자 친구”라고 했다.

그러면서 “제게 딱 하나 부족한 것이 있다. 여러분의 손길과 여러분의 도움”이라며 “여러분이 도와주셔야 저는 평택의 묵은 과제를 해결할 수 있다. 여러분이 손 내밀어 주셔야 대한민국의 혁신을 이룰 수 있다”고 말했다.

조 후보는 “평택은 더 나은 대접을 받을 자격이 있는 도시”라며 KTX 경기남부역 유치 등 교통 및 인프라 개발 공약을 강조했다. 그는 “평택은 세계 최대 단일 미군기지를 받아들이는 희생적 결단을 했다. 그 희생에 정부는 KTX 역을 약속했다”며 “그러나 18년이 지나고 아무 일도 일어나지 않았다”고 지적했다.

아울러 조 후보는 “국정운영 경험이 있다. 모든 정당, 모든 정파와 연결점과 접점을 갖고 있다”며 “제가 다시 국회에 등원하면 민주개혁 진영의 연대와 통합을 위해 바로 행동에 나서겠다”고 강조했다.