국립공원공단, ‘국립공원 핵심유전자원 데이터베이스’ 공개
생물다양성 보전, 기후위기 시대 대응에 활용 기대
[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 22일 ‘생물다양성의 날’을 맞아 국립공원에 서식하는 야생생물의 유전정보를 담은 ‘국립공원 핵심유전자원 데이터베이스(DB)’를 국립공원공단 누리집에 공개한다고 21일 밝혔다.
공개되는 자료는 총 1만3555점으로, 생물의 혈액·잎·조직 등 유전정보 분석에 활용되는 생체시료 6939점, 생명체의 전체 유전정보가 담긴 유전체(DNA) 3873점, 생물의 종류와 특징을 확인할 수 있는 염기서열 2743개이다.
이 자료는 국립공원 야생생물의 유전적 특성과 생물학적 정보를 체계적으로 축적한 것으로, 생물종을 정확히 확인하고 보전 연구에 활용할 수 있는 중요한 기초자료다.
특히 유전자원 정보 중에는 풍란, 붉은박쥐, 감돌고기, 비단벌레 등 멸종위기 야생생물 50종을 비롯해 고유종 100종, 희귀·특산식물 86종 등의 유전정보가 포함돼 있어 멸종위기종 복원, 종 동정, 서식지 관리, 생태계 건강성 평가에 활용할 수 있다.
주대영 국립공원공단 이사장은 “이번 유전자원 정보 공개는 국립공원 생물다양성의 가치를 기록하고 공유하는 중요한 기반”이라며 “앞으로도 기후위기 시대에 대응하기 위해 국가 핵심종의 유전자원 확보와 정보 개방을 확대해 생물다양성 보전에 이바지하겠다”고 밝혔다.
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