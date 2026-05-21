텐트 안 화기 사용 자제, 바비큐·모닥불 후 잔불 정리 철저

[헤럴드경제=이태형 기자] 7~8월 여름 휴가철을 제외하고 캠핑객이 가장 많은 5월에 화재 등 각종 안전사고 발생 위험이 큰 것으로 나타났다.

행정안전부는 캠핑 시 발생하기 쉬운 화재 등 안전사고 예방에 각별한 주의를 당부한다고 21일 밝혔다.

행안부에 따르면 캠핑장에서 바비큐(38.0%), 요리(19.8%), 모닥불 놀이(17.6%), 휴식(15.6%) 등 대부분이 불을 이용하는 만큼 화재 안전에 주의가 필요하다.

최근 5년간(2021~2025년) 봄철에 발생한 캠핑장 화재는 80건으로, 화기 사용이 많은 겨울철(82건)과 비슷한 수준이다.

원인별로는 불씨 방치나 조리 중 부주의가 58%(46건)로 가장 많았고, 접촉불량 등 전기적 요인 16%(13건), 과열 등으로 인한 기계적 요인(5%, 4건)이 뒤를 이었다.

캠핑장 화재를 예방하기 위해서는 대피소 등 주변 시설 배치, 소화 기구 위치, 이용자 안전 수칙을 미리 확인한다.

전기 연장선을 사용할 때는 선을 끝까지 풀어서 사용한다. 전선이 감겨 있는 상태로 오랜 시간 사용하면 과열되거나 전선의 피복이 손상돼 화재 위험이 크다.

하나의 콘센트에 여러 전기 제품을 연결해 사용하지 않도록 주의하고, 특히 전원 플러그와 콘센트가 물기에 노출되지 않도록 주의한다.

모닥불을 피울 땐 화로를 사용하고, 주변 바닥에 물을 뿌려 화재를 예방한다. 모닥불을 피운 후에는 잔불이 남지 않도록 확실히 정리한다.

밀폐된 텐트 안에서 숯이나 난로를 사용하는 것은 화재뿐만 아니라 질식 등 사고 위험이 크다.

하종목 행안부 예방정책국장은 “안전하고 즐거운 캠핑을 위해 캠핑장에서 바비큐나 모닥물 놀이할 때 주변 소화기 위치를 꼭 확인하고, 자리를 정리할 때는 마지막 불씨까지 철저히 확인하는 등 안전수칙을 잘 지켜서 안전하고 즐거운 캠핑 되시길 바란다”고 말했다.