안정적인 현금 흐름 확보 일환 솔라 허브 완공 이후 연간 AMPC 1조원 이상 수령 예상

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션은 지난해 수령한 첨단제조세액공제(AMPC) 중 약 2000억원(1억 3000만달러) 규모를 최근 매각(현금화)했다고 21일 밝혔다.

AMPC는 미국에서 제조한 태양광 제품에 세액공제 혜택을 주는 제도이다. 한화솔루션은 미국 달튼 공장과 카터스빌 공장에서 태양광 모듈을 제조해 W(와트) 당 7센트의 AMPC를 수령하고 있다.

AMPC는 보조금 또는 세액공제 크레딧으로 받을 수 있다. 크레딧의 경우 제3자에게 양도할 수 있다. 보조금으로 수령 시 실수령까지 법인세 신고일로부터 통상 1년 이상이 소요되는데, 미국에서는 AMPC 수령 권리를 선제적으로 사고파는 유동화 시장도 형성돼 있다.

한화솔루션은 2023년부터 지난해까지 총 1조3000억원 규모의 AMPC를 수령했다. 2023년 2096억원에 그쳤던 AMPC가 2024년과 지난해 각각 5000억원대까지 증가했다. 이 중 이번 건을 포함해 1조1300억원(8억1200만달러)을 현금화하는 데 성공했다. 한화솔루션은 상반기 말까지 2025년 AMPC 잔여분 매각 계약을 위한 협상을 진행 중이다.

한화솔루션은 올해 1분기에도 약 2200억원 규모의 AMPC를 수령했다. 현재 건설하고 있는 북미 최대 규모의 태양광 통합 생산단지 솔라 허브가 올해 완공되면 기존 모듈 뿐 아니라 셀, 웨이퍼까지 AMPC를 수령하게 된다. 이로써 매년 연간 1조원 이상의 AMPC 수령이 가능하다. 한화솔루션은 카터스빌 공장 완공이 예정된 올해 AMPC 수령액은 약 1조원(6억7500만달러)으로 예상하고 있다.

이번 AMPC 유동화는 한화솔루션 북미 생산 기반에서 발생하는 세액공제 크레딧이 실질적인 자산 가치로 인정받고 있음을 보여준다는 점에서 의미가 있다. 이재빈 한화솔루션 재무실장은 “앞으로도 AMPC 유동화를 통해 안정적인 현금흐름을 확보하고 재무구조 개선을 지속할 계획”이라며 “중장기 성장 기반을 공고히 하는 데 집중하겠다”라고 말했다.