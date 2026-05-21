EU 신통상 정책 현황 점검·향후 추진 방향 전망 EU 규제 대응 우수 기업사례 공유

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회는 공급망 실사지침(CSDDD)·디지털제품여권(DPP) 등 최근 강화되고 있는 유럽연합(EU)의 통상 규제에 대응해 우리 기업의 전략적 해법을 모색하기 위해 서울시 강남구 삼성동 트레이드타워에서 비영리 민간 싱크탱크 KEY(Korea Europe & You)와 ‘2026 EU 신통상 파트너십 포럼’을 개최했다고 21일 밝혔다.

이날 포럼에는 윤진식 한국무역협회 회장, 이준 KEY 이사장, 주한 EU 대표부 우고 아스투토 대사를 비롯해 수출기업 및 관련 기관 임직원 등 100여 명이 참석했다.

윤진식 회장은 개회사에서 “글로벌 복합 위기 속에서 EU의 신규 규범이 기업을 휩쓰는 폭우가 아닌 성장을 돕는 ‘비와 토양’이 되려면 충분한 대화와 준비 시간이 필수적”이라며 “무역협회가 우리 기업의 목소리를 적극 대변하여 한-EU 간의 든든한 가교역할을 수행하겠다”고 강조했다.

이준 이사장은 환영사에서 “최근의 지정학적 자원 공급망 위기가 지속가능한 발전의 시급성을 일깨우는 가운데, 이번 포럼은 한국과 유럽 기업들이 당면한 위기를 혁신의 새로운 동력으로 승화시키는 뜻깊은 이정표가 될 것”이라고 말했다.

우고 아스투토 대사는 “글로벌 복합 위기 속에서 뛰어난 혁신 역량과 신뢰성을 증명한 한국 산업계는 유럽의 핵심 파트너”라며 “지속가능성과 투명성이 곧 기업의 경쟁력을 정의하는 시대에 EU와 한국은 더욱 굳건한 협력 관계를 구축해 나갈 것”이라고 강조했다.

이날 포럼은 ▷EU 지속가능성 트렌드와 정책 규제 전망 ▷지속가능성 기술혁신 기업 우수사례 등 두 개의 세션으로 진행됐다.

첫 세션 주제발표에서 주한 EU 대표부 월터 반 하툼 통상경제 부문 공사참사관은 “EU의 공급망 실사와 제품 정보 디지털화가 EU 시장 진입의 필수 조건으로 자리 잡았다”며 우리 기업들의 선제적인 친환경 공급망 체계 구축 필요성을 강조했다.

두 번째 세션에서는 베올리아 코리아의 니콜라 르젠 최고기술책임자(CTO)가 수처리 및 폐기물 관리 분야의 혁신 기술 사례를 소개한 데 이어 LG에너지솔루션, 한국엔드레스하우저, 무역협회 등이 참여해 배터리 여권, 산업 에너지 효율화, 중소기업의 친환경 전환 등 산업 현장의 탄소 감축 및 자원 효율화 사례를 공유했다.