[헤럴드경제=민성기 기자] 축구선수 출신 박지성 JTBC 해설위원과 배성재 아나운서 2026 북중미월드컵 중계 호흡에 자신감을 드러냈다.

21일 오전 10시 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 ‘2026년 FIFA 북중미 월드컵’ JTBC 중계진 기자간담회에 곽준석 JTBC 방송중계단장과, 배성재·이광용·정용검 캐스터, 박지성·김환·이주헌 해설위원이 참석해 JTBC의 월드컵 중계 방향성을 소개했다.

배성재와 박지성은 세 번째로 월드컵 중계 호흡을 맞춘다. 박지성은 배성재와의 호흡에 대해 “첫 대회는 80점 미만, 두 번째는 85점이었다면 이번 대회는 100점 만점에 90점을 넘기도록 준비하고 있다”라고 답했다. 배성재는 “이번에는 100점 만점이 되도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.

배성재는 “박지성과 중계하는 나만의 노하우가 있다, 박지성 위원이 AI(인공지능) 같은 느낌이 있는데 제가 프롬프트(명령어)를 넣으면 된다고 생각한다, 러시아 월드컵부터 ‘왜?’ ‘감독은 무슨 생각을 하나’ ‘어떻게’ 등 지시어를 보여주면 답을 하더라, 더 진보된 모습을 보여드릴 예정이다”라고 말했다.

그러면서 “항상 박지성과 함께 하고 싶은 이유가 있다. 그가 선수로서 치렀던 월드컵은 승리하는 법을 보여줬고, 한국축구의 답을 알고 있다고 생각한다. 선수 시절부터 이야기를 할 때 방어적인 부분은 분명 있다. 최대한 말을 줄이는 걸 알고 있지만 해설할 때만은 물어보면 상황을 제일 정확하게 보고 있다. 정이 좀 없는 것처럼 말하지만 MBTI가 ‘F’다”라며 박지성을 극찬했다.

2026 FIFA 북중미 월드컵은 6월 11일부터 7월 19일까지 미국, 캐나다, 멕시코 3개국에서 공동 개최된다.

대한민국은 멕시코, 남아프리카공화국, 체코와 함께 A조에 편성됐다. 오는 6월 12일 오전 11시(한국 시각) 체코와의 첫 경기를 시작으로 조별리그 일정에 돌입한다.