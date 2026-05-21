회원사 “공공지원 민간임대 분양전환 기준 조속히 마련” 건의

[헤럴드경제=홍승희 기자] 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장은 21일 대한건설협회를 방문해 “단순한 보증기관을 넘어 위기 극복의 동반자로서 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

이번 방문은 지난 4월 한국주택협회 및 대한주택건설협회 광주·전남도회 방문에 이은 후속일정으로 최근 공사비 상승, 부동산 경기 침체, 프로젝트파이낸싱(PF)시장 경색 등으로 어려움을 겪고 있는 건설업계의 현장 목소리를 직접 청취하고, 실질적인 지원 방안을 함께 논의하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 최 사장과 대한건설협회 회장 및 회원사 관계자들이 참석해 지방 미분양, 자금조달 및 보증이용 애로사항 등 건설업계 주요 현안에 대해 폭넓은 의견을 나눴다.

협회는 이날 간담회에서 PF 특별보증 지속 공급 등을 건의했으며 이에 HUG는 건설업계 자금시장 상황과 현장 수요를 종합적으로 고려하여 PF 특별보증 공급을 지속 추진해 나가겠다는 입장을 밝히고, 향후 제도 운영 과정에서도 업계 의견을 면밀히 검토해 나가기로 했다.

또한 협회는 임대리츠 기금투자심의 일정 정례화와 공공지원 민간임대주택 분양전환 기준의 조속한 마련을 건의했으며 HUG는 기금투자심의위원회가 중단 없이 운영될 수 있도록 정례 개최를 지속 추진하고, 공공지원 민간임대주택의 임대기간 만료 이후 분양전환 등 업무 추진 과정에서 혼선이 없도록 사업장별 처리계획 수립을 체계적으로 지원해 나가기로 했다.

최 사장은 “건설산업은 국민 주거 안정과 지역경제를 떠받치는 핵심 산업”이라며 “현재 건설업계가 겪고 있는 어려움을 엄중하게 인식하고 있으며, 현장에서 체감할 수 있는 지원 방안을 지속적으로 고민하겠다”고 밝혔다.

이어 “단순한 보증기관을 넘어 위기 극복의 동반자로서 역할을 다하겠다”며 “현장의 목소리를 적극 반영해 보증 문턱은 낮추고 지원의 실효성은 높일 수 있도록 업계와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 덧붙였다.

한편 HUG는 임대 연장이 가능한 리츠 사업 구조를 설계하고 금융·행정 지원체계 구축에도 나설 방침이다. 기존 공공지원민간임대가 일정 기간 후 분양전환이나 매각 중심으로 운영돼온 만큼, 장기 임대 운영 모델을 제도화하려는 시도로 해석된다.