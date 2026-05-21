최승호 위원장, 합의안 찬반 투표 하루 남기고 입장문 발표 “사측의 원칙과 노조의 원칙이 정면 부딪힌 싸움” “노조 추구 가치 끝까지 요구해” “기대에 미치지 못한 부분 있을 수 있다”고 소회 밝혀

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자 노사가 영업이익의 10%대를 성과급 재원으로 고정하는 파격적 보상안에 대해 잠정 합의했다.

내일(22일) 오후부터 합의안에 대한 찬반 투표가 진행되는데, 투표 전 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 “이번 교섭은 사측의 원칙과 노조의 원칙이 정면으로 부딪힌 싸움”이라며 “마지막 순간까지 노조가 추구하는 가치를 끝까지 요구했다”고 강조했다.

파운드리·시스템LSI 등 적자 사업부에서는 “메모리만 좋은 일 시켜줬다”며 잠정 합의안을 부결한 이후 총파업을 진행하자는 극단적인 얘기도 나오고 있는 상황에서 최 위원장이 총파업은 안 된다는 입장을 넌지시 밝힌 것으로 해석된다.

21일 최 위원장은 ‘잠정합의안 투표를 앞두고’를 제목으로 한 입장문을 발표했다.

최 위원장은 “이번 합의안은 초기업 노조 및 공동투쟁본부가 최선을 다해 이끌어낸 결과물임을 먼저 말씀드린다”며 운을 뗐다.

이어 “이번 교섭은 단순한 임금 결정의 자리가 아니라, 회사의 원칙과 노조의 원칙이 정면으로 부딪힌 싸움”이었다며 “노조는 마지막 수단인 총파업을 예고했고, 그 전날 중노위 사후조정에서까지 회사의 원칙은 변화가 없었다”고 소회를 밝혔다.

그러면서 “총파업을 강행하기 위한 이동 중, 고용노동부 관계자의 연락으로 ‘간극을 좁혀보자’라는 연락이 있었고, 고민하여 수락해 잠정합의에 이르렀다”고 말했다.

최 위원장은 “마지막 순간까지 노조가 추구하는 가치를 끝까지 요구했다는 점 말씀드리고 싶다”고 밝혔다.

합의안을 두고 파운드리·시스템LSI 사업부 등 적자 사업부에서는 “10년간은 성과급 못 준다고 1년만 받고 끝내라는 거냐”, “화력은 우리가 모으고 메모리만 좋은 일 시켜줬다”는 부정적인 반응이 나오고 있다. 잠정합의안을 부결시켜 파업을 해야한다는 극단적인 얘기도 나온다.

최 위원장은 이런 분위기를 의식한 듯 “소수의 인원으로 최선을 다해서 노력했지만, 이번 합의안이 조합원 여러분의 기대에 미치지 못한 부분이 있을 수 있다”며 “그렇기에 잠정합의안 투표의 결과로 조합원들이 주신 초기업 노조의 성적표로 삼겠다”고 말했다.

또 “초기업 노조는 이번 임금협약을 발판 삼아 현장 조직을 넓히고, 단단히 다지기 위한 작업을 진행하겠다”며 “곧 다가올 2027년 임단협 및 노사관계를 비롯해 앞으로 풀어가야 할 과제를 하나하나 매듭지겠다. 죄송하고, 감사하다”고 마무리 지었다.

삼성전자 노사는 ▷사업성과의 10.5%를 성과급 재원으로 ▷특별경영성과급의 경우 지급률 상한 폐지 등에 잠정합의했다. 메모리 부문의 경우 6억원 가량의 성과급을, 올해 적자가 유력한 비메모리 부문도 최소 1억6000만원의 성과급을 받을 수 있다.