AI방송제작 ‘B tv AI-Studio’ 도입 “지역채널 새로운 전성기 만들 것”

SK브로드밴드가 지역 채널 활성화를 위해 제작 현장에 인공지능(AI)을 접목한 다양한 시도를 이어가고 있다. 지역 뉴스 제작에 AI를 본격 도입, 혼자서 제작 가능한 환경을 구축하면서 매시간 정시 뉴스 체계로 전환했다.

21일 SK브로드밴드는 자체 개발한 AI 방송 제작 설루션 ‘B tv AI -Studio’를 올해 초부터 도입해, 지역 뉴스 채널 제작에 활용하고 있다고 밝혔다.

이를 통해 뉴스 제작 인력 개선과 시간 효율을 극대화했다고 회사 측은 설명했다.

특히 AI의 도움을 받아 혼자서도 방송 뉴스 제작이 가능해졌다. SK브로드밴드는 기존 저녁 1~2회 방송에 그쳤던 지역뉴스를 평일 오전 9시부터 익일 오전 7시까지 매 정시마다 지역의 주요 이슈와 정보를 전달하는 정시뉴스 체계로 전환할 수 있게 됐다.

정시뉴스 체계 도입 이후 SK브로드밴드의 지역채널 ‘ch B tv’의 시청률은 지난해 0.08%에서 올해 5월 기준 0.22%로 0.14%p 상승했다. B tv 케이블 내 채널 순위 또한 42위에서 10위로 32계단 상승하는 등 실질적인 성과를 거두고 있다는 평가다.

이와 함께 SK브로드밴드는 디지털 전담 조직을 신설하고 온라인·모바일 뉴스 등으로 유통을 확대했다.

특히 홈페이지, 모바일 등 온라인 속보 체계 구축으로 전년 대비 기사량 50.7%, 홈페이지 방문자 4.6%, 페이지뷰 3.1% 증가 등의 효과가 나타났다.

SK브로드밴드는 지역정보를 네이버, 다음과 같은 주요 포털 서비스와 연계하는 방안도 추진하고 있다.

박세정 기자