온라인 커뮤니티에 입주민 성토 놀이터 개방 두고 의견 엇갈려

[헤럴드경제=나은정 기자] 부산의 한 아파트에서 단지 내 놀이터에 외부인의 출입을 금지한 사실이 알려져 갑론을박이 이어지고 있다.

21일 온라인 커뮤니티 보배드림에 따르면 부산 한 신축 아파트의 외부인 출입 금지 조치에 아쉬움을 토로하는 입주민의 글이 최근 게시돼 논쟁을 일으켰다.

글쓴이 A씨는 “뉴스에 나올 법한 이야기”라며 “비행 청소년들이 와서 담배 피우는 건 문제가 있다고 생각하지만, 아파트에서 한창 뛰어노는 어린이들의 놀이터 출입을 금지시킨다니 이해가 가지 않는다”고 적었다.

이어 “다들 어릴 때 친구네 아파트 놀이터에서 놀았던 경험이 있지 않느냐”며 “물세 아까우니 물놀이 놀이터는 필수로 막아야 한다? 관리비도 안 내는데 놀이터에서 놀게 해줄 수 없다? 이게 말이 되는 소리인가”라고 분통을 터뜨렸다.

그러면서 “이게 어른들이 할 수 있는 말이냐”며 “기껏 생각해낸다는게 외부 어린이 출입 금지라니 너무 화가 난다”고 씁쓸해 했다.

사연을 접한 누리꾼들의 의견은 분분하다. 일부는 “강남 아파트처럼 철옹성 펜스 치지 맙시다”, “애들한테는 좀 손해도 보고 살았으면”, “세상이 너무 삭막해지는 것 같다”고 공감했으나, 다른 한편에서는 현실적인 문제를 고려해야 한다는 의견도 적지 않다. 외부인이 놀이터를 이용하다 사고가 발생할 경우 책임 소재를 두고 갈등이 빚어지고, 시설 유지와 보수 비용을 결국 입주민이 부담하게 된다는 것이다.

한 누리꾼은 “놀이터에 외부 아이가 들어와서 놀다가 다치면 보호자가 책임지면 되는데 아파트를 상대로 보험 처리해 달라고 민원을 넣는다. 보험료 할증은 입주민이 부담하는데 누구 좋으라고 개방하느냐”고 성토했고, 또 다른 누리꾼은 “파손이나 다툼이 발생하면 고스란히 통제를 하지 못한 경비아저씨만 난처해지게 된다”고 지적했다. “조경 좋고 놀이터 많으면 애들 천국돼서 가면 치인다”, “관리비는 우리가 내고 왜 다른 사람이 혜택을 받는지 생각하게 되긴 한다”는 의견도 이어졌다.

한편 최근 강남권과 신축 아파트를 중심으로 커뮤니티 시설의 수준이 높아지면서 외부 이용을 통제하려는 움직임이 늘고 있다. 이에 일부 단지에서는 외부인 출입 시 별도 부담금을 검토하거나, 입주민의 가족관계까지 확인하는 방식이 도입되면서 논란이 이어지고 있다.