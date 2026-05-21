아태 우수 여성 기업가 100여 명 참가 韓 진출·글로벌 스케일업·AX 전략 논의

[헤럴드경제=안효정 기자] 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 지난 18일부터 20일까지 서울에서 ‘2026 EY 아시아태평양 우수 여성 기업가 프로그램(EY Entrepreneurial Winning Women™ Asia-Pacific)’ 연례 컨퍼런스를 개최했다고 21일 밝혔다. 해당 컨퍼런스가 한국에서 열린 것은 프로그램 개설 이후 이번이 처음이다.

‘EY 우수 여성 기업가 프로그램’은 글로벌 시장 진출을 목표로 고성장 기업을 이끄는 여성 기업가를 발굴해 전략 자문과 글로벌 네트워크를 지원하는 EY의 대표적인 기업가정신 프로그램이다. 매년 아태 지역 각국에서 선발된 여성 기업가와 역대 프로그램 수료자들이 한자리에 모여 주요 경영 현안을 공유하고 협업 기회를 모색해왔다.

올해 컨퍼런스에는 신규 선정된 여성 기업가 23인을 포함해 역대 수료자 등 100여 명이 참가했다. 한국에서는 기초소재 전문기업 태경그룹의 김해련 회장 겸 최고경영자와 프리미엄 아파트 인테리어 전문기업 아파트멘터리의 윤소연 창업자 겸 최고비전책임자(CVO)가 올해의 선정자로 참여해 자리를 빛냈다.

3일간 진행된 이번 행사는 오프닝 디너, 비즈니스 리더 네트워킹 이벤트 등 참가자 간 자연스러운 교류와 협업이 이뤄질 수 있는 다양한 프로그램으로 구성됐다. EY 및 외부 전문가들이 참여한 인사이트 세션도 진행됐다. 특히 외부 경제인사의 키노트 세션에서는 급변하는 아시아 경제 환경에 대응하기 위한 전략이 공유됐으며, 지난 2019년 프로그램 수료자인 한현옥 클리오 대표이사가 클리오의 성장 여정과 글로벌 확장 전략을 소개해 큰 호응을 얻었다.

글로벌 경영 환경과 실질적인 성장 전략을 다루는 세션도 다뤄졌다. 최근 EY 아시아 이스트 최고기술책임자(CTO)로 임명된 김수연 EY AI 센터장은 AI 트랜스포메이션(AX) 동향과 운영 사례를 바탕으로 AI를 기업의 성장 경쟁력으로 활용하는 전략을 제시했다.

이 밖에도 이번 컨퍼런스에서는 거시경제 및 지정학적 환경 변화 분석, 한국 시장 진출을 고려하는 기업가를 위한 제도적 인센티브와 접근 전략, 금융 및 자본 조달을 포함한 스케일업 방안 등 다양한 경영 이슈들이 폭넓게 다뤄졌다.

이복한 EY한영 마켓부문대표 겸 EY 최우수 기업가상 리더는 “EY 우수 여성 기업가 프로그램 컨퍼런스의 첫 서울 개최는 한국이 아태 지역에서 혁신과 여성 리더십의 전략적 거점으로 주목받고 있음을 보여주는 증거”라며 “한국뿐만 아니라 아태 지역 전역에서도 수료자 간 협업과 교류가 지속적으로 확대되고 있다는 점에서 프로그램의 장기적 가치를 실감하고 있다”고 전했다.

한편, 올해 선정된 여성 기업가 23인은 아태 지역 12개 시장에서 소비재, 생명과학, 산업재, 인프라, 에너지, 미디어 등 광범위한 분야의 혁신을 이끌며 빠른 성장을 이어가고 있는 리더들이다. EY 분석에 따르면 이들 기업은 지난 2025년 기준 합산 매출 약 16억 달러(약 2조4110억원)를 기록하고 3만명 이상의 고용을 창출하는 등 아태 지역 전반의 경제 활력 제고에도 크게 기여하고 있는 것으로 나타났다.