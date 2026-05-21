삼성전자 노사 전날 임금협상 잠정 합의 “노사 대화 끈 놓지 않고, 정부 적극 중재한 결과”

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한상공회의소(이하 대한상의)가 삼성전자 노사합의에 대해 “이번 일을 계기로 우리 노사 관계가 소모적 대립에서 벗어나 신뢰와 협력으로 산업 경쟁력과 일자리를 함께 지켜가기를 기대한다”고 강조했다.

최은락 대한상의 조사본부장은 21일 “경제계는 삼성전자 노사가 총파업을 하루 앞둔 지난 20일 대화로 합의에 이른 것을 다행스럽게 생각한다”며 이같이 밝혔다.

삼성전자 노사는 전날 오후 경기도 수원 노동부 경기고용노동청에서 2026년 임금협상 잠정 합의안에 서명했다. 잠정 합의안에 따르면 노사는 성과인센티브(OPI)와 반도체(DS) 부문에 대한 특별경영성과급으로 구분해 성과급을 지급하기로 했다. OPI는 노사가 합의해 선정한 사업성과에 따라 지급하고, DS 부문 특별경영성과급은 노사가 합의해 선정한 사업 성과의 10.5%로 정했다.

최 본부장은 이번 노사 합의에 대해 “노사가 끝까지 대화의 끈을 놓지 않았고, 여기에 정부의 적극적인 중재가 더해진 결과”라고 평가했다.

이어 “무엇보다 글로벌 패권 경쟁이 치열한 지금 24시간 연속 가동이 필수인 반도체 생산라인이 멈춰 서는 최악의 상황을 피한 것은 삼성전자 한 기업을 넘어 수많은 협력업체와 소재·부품·장비 생태계, 나아가 국민경제 전반에 큰 의미가 있다”고 말했다.