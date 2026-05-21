[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력이 전력설비 예방진단 관련 독자 기술을 독일 기업에 이전한다. 이를 통해 한전은 134만달러(한화 20억원 가량) 기술이전료를 받는다.

한국전력은 지난 20일(현지시간) 독일 베를린에서 글로벌 전력설비 기업인 MR(Maschinenfabrik Reinhausen)사와 전력설비 예방진단 설루션(SEDA) 기술 이전 계약을 했다고 21일 밝혔다.

한전은 이번 계약으로 MR사로부터 134만달러의 기술이전료를 받는다. 이는 한전 단일 기술이전 사례 중 역대 최대 규모다.

SEDA는 사물인터넷(IoT) 센서데이터와 빅테이터 분석, 인공지능(AI) 기술을 활용해 변전설비의 상태를 실시간으로 자동 진단하는 한전의 독자 기술이다.

MR사는 이 기술을 자사 예방진단솔루션 ‘TESSA’와 결합한 통합 플랫폼 ‘TESSA 2.0’을 글로벌 시장에 출시할 계획이다.

양사는 지난해 9월 전력설비 예방진단설루션 공동개발과 사업과 추진을 위한 양해각서를 체결하고 21회에 걸친 사업화 협의, 기술가치 평가 등을 통해 맞춤형 사업모델 개발과 기술 최적화를 추진해 왔다.

또 이번 계약을 계기로 MR사가 생산하는 변압기 핵심 자재인 전압조정장치(OLTC)를 한전에 우선 공급하고 화재 대응 기술, 친환경 기자재 개발 분야 협력을 확대하는 등 상생 관계를 강화하기로 했다.

여근택 한전 송변전운영처장은 “이번 기술이전은 한전의 예방진단 기술이 유럽과 북미 등 글로벌 시장에 본격 진출하는 핵심 동력을 확보했다는 점에서 의미가 매우 크다”며 “국내외 사업 확대와 맞춤형 사업모델 개발을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.