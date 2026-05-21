연내 구역지정 위한 특별정비계획 수립 인허가·초기 사업비 등 적극 지원 계획

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 1기 신도시인 부천중동의 정주 여건을 개선하기 위해 통합정비 추진에 속도를 내고 있다.

LH는 지난 20일 부천중동 노후계획도시 선도지구인 반달마을A구역 통합재건축 주민대표단과 특별정비구역 지정 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

1기 신도시 등 조성 후 20년 이상 경과한 택지(100만㎡ 이상)를 대상으로 하는 노후계획도시 정비사업은 단일 단지별 정비가 아닌 인접 단지, 기반 시설을 포함한 통합정비를 시행하는 사업이다.

부천중동의 경우 현재 총 18개의 특별정비예정구역이 있다. 그중 은하마을, 반달마을A이 선도지구로 지정됐다.

이번 협약은 부천중동 반달마을A 구역의 예비사업시행자인 LH가 특별정비구역 지정 과정에서 주민 의견을 적극 반영하고, 안정적인 통합재건축을 추진할 수 있도록 협업 체계를 구축하고자 마련됐다.

협약을 통해 주민대표단은 사업 추진 관련 주민 의사결정과 동의서 확보 등을 수행하며, LH는 특별정비계획 수립과 인허가 지원, 초기 사업비 투입 등 정비사업 전반을 지원한다.

LH는 하반기 특별정비계획 지정제안서 사전자문 신청을 시작으로 연내 구역 지정을 목표로 관련 절차를 신속하게 추진할 계획이다.

강오순 LH 지역균형본부장은 “반달마을A구역은 중동 노후계획도시 정비사업의 중요한 선도모델이 될 수 있다”며 “공공의 전문성과 지원 역량을 바탕으로 사업이 안정적이고 속도감 있게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 현재 정비계획입안 예정(안)에 따르면 부천중동 반달마을A구역은 기존 3570가구에서 4429가구의 대규모 아파트 단지로 재탄생할 전망이다. 경기도 부천시 원미구 상동 395번지 일원 15만595㎡에 조성되는 반달마을A구역은 올해 하반기 사전자문 신청 및 특별정비계획 입안제안, 올해 말 특별정비계획 결정 및 정비구역 지정을 목표로 하고 있다.