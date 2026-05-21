[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 겸 유튜버 이해인이 부동산 매입 이후 겪는 현실적인 고충을 토로하며 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 종목을 언급했다.

이해인은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 짧은 영상물과 함께 “건물 대신 삼성전자 샀으면, (SK) 하이닉스였으면”이라는 내용의 글을 게재했다.

그는 또한 “한쪽은 공실과 누수, 한쪽은 경제적 자유, 근데 뭐 이미 건물 샀다”라고 덧붙였다.

해당 게시물에 포함된 영상에는 ‘10억으로 건물 대신 주식 샀다면’이라는 문구와 함께 이해인이 머리를 말리는 장면이 담겼다. 이어지는 영상 속에서 이해인은 공실과 누수 발생, 이자 부담 및 각종 공과금 청구 등 현실적인 문제로 어려움을 겪는 모습을 보였다.

이와 대조적으로 삼성전자와 (SK)하이닉스 주식을 매수해 경제적 자유를 향유하는 자신의 모습을 상상하는 장면이 그려지기도 했다.

이해인은 지난 2월 약 32억원의 대출을 활용해 40억원 상당의 건물을 매입했다.

이해인은 지난 8일 대출 이자 부담을 언급하며 “이자 1200만원 내려면 별걸 다 한다. 남자 속옷 공구까지 시작했다”고 밝히기도 했다.

지난 3월에도 “월 이자 1200만원 월 임대료 600만원”이라며 “여러분들이라면 버티시겠습니까 파시겠습니까”라고 호소하기도 했다.