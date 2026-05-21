중러 정상 공동성명서 “北안보 위협 행위 반대” “군비경쟁 자극 말아야”…美 대북 압박 우회 비판 북한 비핵화 언급은 빠져…트럼프·시진핑 합의와 온도차 “정치·외교 방식으로 각국 우려 균형 해결” 주장 시진핑 이르면 내주 방북 가능성도 거론

[헤럴드경제=서지연 기자] 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 한반도 평화와 안정 유지를 강조하면서 북한에 대한 제재와 압박에 반대한다는 입장을 공동성명을 통해 공식화했다. 다만 북한 비핵화 관련 언급은 제외되면서 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과 시 주석 간 정상회담 결과와는 미묘한 온도차도 드러났다.

21일 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석과 푸틴 대통령은 전날 베이징 인민대회당 정상회담 뒤 ‘진일보한 전면적 전략 협조 강화와 선린 우호·협력 심화에 관한 공동성명’을 채택했다.

양국 정상은 공동성명에서 “한반도의 평화와 안정을 유지하고 역내 문제의 정치적 해결을 추진하는 것은 동북아 지역 모든 국가와 국제사회의 공동 이익에 부합한다”고 밝혔다.

중러는 또 “외교적 고립, 경제 제재, 무력 압박 등의 수단으로 북한의 안보를 위협하는 데 반대한다”고 강조했다.

이어 관련국들이 “역내 긴장을 고조시키고 군비 경쟁을 자극하는 행위를 중단해야 한다”며 “정치적 수단의 남용을 멈추고 한반도에서 전쟁 위험을 제거하기 위한 실질적 조처를 해야 한다”고 주장했다.

양국은 지정학적 현실을 고려해 각국이 상호 주권을 존중하는 토대 위에서 정치·외교적 방식으로 우려를 균형 있게 해결해야 한다고 밝혔다.

또 앞으로도 긴밀한 소통과 협력을 이어가며 한반도 문제의 정치적 해결과 평화체제 구축, 동북아 지역 장기 안정 유지에 건설적 역할을 하겠다고 덧붙였다.

이번 공동성명은 최근 미국과 한국, 일본의 대북 공조 강화 움직임과 미국의 확장억제 강화 기조를 겨냥한 메시지로 해석된다. 특히 미국과 이스라엘의 대이란 군사행동을 비판한 직후 나온 성명이라는 점에서 중국과 러시아가 한반도 문제에서도 미국 압박 기조에 반대 입장을 분명히 했다는 평가가 나온다.

다만 이번 공동성명에는 북한 비핵화 관련 표현은 포함되지 않았다.

이는 최근 트럼프 대통령과 시 주석의 베이징 정상회담 이후 미국 백악관이 “양국 정상이 북한 비핵화라는 공동 목표를 확인했다”고 발표한 것과는 차이를 보이는 대목이다.

시장과 외교가에서는 중국이 미국과의 관계 관리 차원에서는 비핵화 원칙을 유지하면서도, 실제 대북 접근에서는 러시아와 함께 북한 체제 안정과 제재 완화 쪽에 무게를 두고 있다는 분석도 나온다.

한편 시 주석이 이르면 다음주 북한을 국빈 방문할 가능성도 거론되고 있다.

정부 고위 당국자는 연합뉴스에 “시진핑이 곧 북한에 간다는 첩보가 있다”고 밝혔으며, 미국 시사주간 타임도 익명 소식통을 인용해 시 주석이 이르면 다음주 북한을 방문할 예정이라고 보도했다.