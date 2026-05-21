사람처럼 자연스러운 대화 가능 대화 맥락 등 고려 사용자 의도 종합적 이해 ”개인화 AI로 지속 발전시킬 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 포티투닷이 사람처럼 자연스러운 대화가 가능한 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 차량용 음성 인공지능(AI) 에이전트 ‘글레오 AI 개발을 완료하고 관련 기술을 21일 공개했다.

글레오 AI는 현대자동차그룹의 글로벌 소프트웨어 센터인 포티투닷이 지난 2024년 개발에 착수해 이달 현대자동차 ‘더 뉴 그랜저’를 통해 처음 선보인 차량용 음성 AI 에이전트다.

말로 하는 명령만으로 내비게이션 목적지 설정부터 공조 제어, 차량 기능 조작 등 다양한 기능을 차량 내 안전한 환경에서 제어 가능하다.

글레오 AI의 구조는 이해, 판단, 답변 생성 등 단계별 목적에 따라 다양한 LLM이 선택적으로 활용될 수 있도록 설계돼 성능과 유연성을 동시에 확보했다. 아울러 ▷LLM 인텔리전스 ▷하이브리드 AI 아키텍처 ▷스피치 인텔리전스 ▷글레오 인터페이스 등 기술적 특징을 바탕으로, 차량 환경에 특화된 ‘인지-판단-실행’ 전 과정을 유기적으로 수행한다.

특히, 글레오 AI만의 차별점은 차량 환경에 특화된 인지-판단-실행 구조의 에이전트 프레임워크가 진짜 사람 같은 AI 시스템으로 구현됐다는 것이다.

기존의 일반적인 AI 음성 비서가 정해진 단순 명령어 기반으로만 작동해 사람의 부가적인 개입이 필요한 불편함이 존재했다면, 글레오 AI는 사용자의 발화를 맥락 기반으로 이해하고 의도를 판단하기 때문에 정확한 명령어를 알지 못해도 자연스럽게 수행할 수 있으며, 이전 대화와 상황까지 연속적으로 이해해 사용자의 편의성을 극대화한다.

단순히 정보를 제공하는 데 그치지 않고 차량 기능과 앱을 직접 제어해 내비게이션, 공조, 미디어, 차량 설정 등 다양한 기능을 하나의 대화 흐름 안에서 수행할 수 있다. 발화자의 좌석 위치나 차량 상태에 따라 다른 작업을 수행하는 것도 가능하다.

또한 포티투닷은 글레오 AI를 통해 정확하고 최신의 외부 정보까지도 제공하기 위해 지식 에이전트를 구축했다. 웹 검색, 자체 데이터 컬렉션 등을 기반으로 관련 정보를 실시간으로 탐색하고, 이를 요약 및 재구성하는 등 사전에 학습하지 않은 최신 정보까지도 활용해 사용자에게 더욱 풍부한 답변을 제공한다.

차량 내 인터랙션 데이터는 개인정보와 주행 맥락이 결합돼 있어 엄격한 통제가 필수적이다. 글레오 AI는 독자 기술로 개발돼 데이터의 수집부터 저장, 활용까지 전 과정의 거버넌스를 보장한다. 가드레일 에이전트를 통해 위험 발화를 사전에 감지하며, 법규 위반이나 부적절한 요청은 응답을 제한해 시스템의 신뢰성과 윤리성을 확보했다. 특히 차량 제어 요청은 안전 상황을 확인한 뒤 동작하도록 구조화해 안정성을 높였다.

포티투닷은 향후 무선 업데이트(OTA)를 통해 글레오 AI의 기능과 품질을 지속해서 개선해 나갈 방침이다. 실제 주행 데이터와 고객 피드백(VOC)을 서비스에 즉각 반영하는 체계를 구축하는 것을 포함해 ▷자체 LLM 비중 확대 ▷온디바이스 AI 적용 확대 ▷개인화 및 추천 기능 고도화 ▷다양한 서비스 및 앱과의 연동 확대 추진 등을 통해 향후 개인화 AI로 발전시킬 계획이다.

박민우 포티투닷 대표는 “글레오 AI는 ‘나의 수고를 덜어주는 이동 동반자’로서, 앞으로 더 많은 기능을 자연스럽게 수행하고 맥락을 이해하도록 고도화될 것”이라며 “중장기적으로는 사용자 행동과 선호를 이해해 말하지 않아도 필요한 것을 돕는 개인화 AI로 발전시킬 것”이라고 말했다.