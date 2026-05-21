[헤럴드경제=이원율 기자]배우 한정수가 5·18 민주화운동 46주년에 ‘탱크데이’ 판매 촉진 행사를 연 스타벅스 코리아를 향해 “이제 가지 맙시다”라는 반응을 보였다.

한정수는 지난 20일 자신의 인스타그램 계정에서 이러한 글과 함께 스타벅스 카드를 자른 사진을 올렸다.

한정수는 이 게시물에 달린 누리꾼의 댓글에도 반응했다. “대체재가 많거든요. 맛좋은 동네 카페로”, “정치나 이념이 아닌 역사에 대한 존중입니다. 목소리 내주셔서 감사해요”라는 댓글 등에는 ‘하트’를 눌렀다. “누구임?‘, ”굳이 안 올려도 되는데“라는 댓글에는 각각 ”넌?“, 웃음소리를 대댓글로 남겼다.

한편 ‘탱크데이’ 이벤트와 관련해선 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과문을 올렸다.

정 회장은 지난 19일 사과문을 통해 “5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 “그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다”고 했다.

이어 “있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅”이라며 “이번 사안은 이 나라 민주주의를 위해 헌신해 오신 모든 분의 고통과 희생을 가볍게 여긴, 변명 여지가 없는 잘못”이라고 거듭 사과했다.

정 회장은 논란을 접한 뒤 격노한 것으로 알려졌다. 곧바로 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임했고, 관련 임직원 모두에 대한 징계 절차에도 착수했다.