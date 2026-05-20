22∼24일 ‘제18회 서울재즈페스티벌’ 부스도 철수

스타벅스 글로벌 본사가 19일(현지시간) 스타벅스코리아의 5·18 탱크데이 이벤트와 관련해 사과했다. 스타벅스 코리아는 앞서 텀블러 판매 프로모션 이벤트를 진행하며 책상에 탁!이라는 문구와 함께 탱크데이라는 문구를 동시에 표기해 논란이 됐다. 사진은 20일 오전 서울 도심 내 한 스타벅스 매장의 모습. 임세준 기자
스타벅스 글로벌 본사가 19일(현지시간) 스타벅스코리아의 5·18 탱크데이 이벤트와 관련해 사과했다. 스타벅스 코리아는 앞서 텀블러 판매 프로모션 이벤트를 진행하며 책상에 탁!이라는 문구와 함께 탱크데이라는 문구를 동시에 표기해 논란이 됐다. 사진은 20일 오전 서울 도심 내 한 스타벅스 매장의 모습. 임세준 기자

[헤럴드경제=김현일 기자] 스타벅스코리아가 올 여름을 겨냥해 계획했던 프로모션 이벤트를 연기한다.

앞서 5·18 광주 민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’라는 이름으로 진행한 이벤트가 파문을 일으키면서 여론이 악화하자 내린 결정이다.

스타벅스는 다음 주부터 진행할 예정이었던 ‘서머 프로모션’과 ‘서머 e-프리퀀시’를 연기한다고 20일 사내 내부망에 공지했다.

스타벅스는 공지문에서 “무거운 책임감과 자숙의 마음으로 행사를 연기 및 취소하고 있다”고 밝혔다.

서머 프로모션은 여름철마다 아이스 음료를 중심으로 다수의 푸드와 굿즈 등을 선보이는 스타벅스의 대표적인 행사다.

e-프리퀀시 이벤트는 미션 음료를 포함한 제조 음료를 구매한 고객에게 한정판 상품을 증정하는 이벤트로, 매년 여름과 겨울에 한 차례씩 진행해왔다. 매번 한정판 증정품이 공개될 때마다 화제를 모았다.

그러나 논란에 휩싸이기도 했다. 지난 2022년 증정품이었던 ‘서머 캐리백’에서는 발암 물질이 검출됐고, 지난해 겨울 e-프리퀀시 행사 때 증정한 미니 가습기 2종은 화재 위험이 불거져 전량 자발적 리콜을 했다.

스타벅스 굿즈의 연간 매출은 2700억∼2800억원 가량으로, 전체 매출의 7∼8% 수준인 것으로 알려졌다.

스타벅스는 오는 22∼24일 음악 축제 ‘제18회 서울재즈페스티벌’에서 예정됐던 부스도 운영하지 않기로 했다.


joze@heraldcorp.com